noads ×

Китайские автомобили быстро наполняют вторичный рынок

28.06.2024 24 0 0

По прогнозам экспертов компании Газпромбанк Автолизинг, доля китайских марок на рынке автотранспорта с пробегом по итогам 2024 года может вырасти до 25%.

Вторичный рынок быстро наполняется продукцией производства КНР 2022-2023 года выпуска. Техника других импортных брендов с более ранними годами выпуска становится все более проблемной в эксплуатации и неликвидной. 

По данным аналитиков, за первые пять месяцев этого года продажи китайских марок составили 22% от всего объема реализованной техники, что в 3 раза больше, чем в 2023-м. Уровень наполнения по сегментам разный. В январе-мае 2024 года доля китайской продукции достигла 10% от общего объема реализованных подержанных легковых автомобилей, 28% – от всех проданных б/у грузовиков и 35% – от всей б/у спецтехники. По результатам прошлого года показатели по названным трем сегментам были значительно ниже: 3%, 9% и 21% соответственно. 

В категории легковых автомобилей большим спросом на рынке техники с пробегом пользуются марки Haval, Geely, Chery, в корпоративном сегменте премиальные китайские бренды – Voyah, Hongqi, а также Exeed, Tank, Lixiang и другие модели. 

Среди бывших в эксплуатации грузовых автомобилей востребованы марки Shacman, FAW, Howo. Грузовики Sitrak и Foton предпочитают приобретать преимущественно на первичном рынке, но их доли в сегменте подержанной техники также растут.

К плюсам покупки автомобилей китайских брендов эксперты относят наличие официальных дилерских центров по всей России, в который можно получить сервисное облуживание и гарантийный ремонт. В случае поломки владельцы и арендаторы автомобилей, как правило, не сталкиваются с проблемой дефицита запчастей. Новые китайские модели поступают на рынок полностью адаптированными к эксплуатации в условиях российского климата: машины проходят испытания на территории РФ, в комплектациях предусмотрены «зимние пакеты». В пользу покупки подержанного китайского автомобиля также говорит то, что эта продукция производится по технологии и/или с применением комплектующих ведущих мировых концернов.

По мнению экспертов, китайская техника в достаточной степени приспособлена для эксплуатации на протяжении длительного срока свыше 3-5 лет. Тем более что в условиях отсутствия на первичном рынке новинок от других импортных брендов выбор у российского потребителя стоит между транспортным средством зарубежной марки с солидным пробегом или практически новым «китайцем». 

Приобрести китайский автомобиль с преимуществом по цене можно на автомобильном аукционе. Площадки для онлайн-торгов, на которых лизинговые компании выставляют свои стоки изъятой техники, становятся все более популярными и посещаемыми. Участвовать в торгах на аукционе могут и юридические, и физические лица.

Реклама. ООО «Газпромбанк Автолизинг». erid: 2VfnxxEEWVW

Китай авторынок авто с пробегом

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Тест пяти комбо-устройств: без штрафа и упрека Гибрид радар-детектора, видеорегистратора и базы камер фиксации нарушений – самый многофункциональный и технологичный автомобильный гаджет. И поэтому логично востребованный. Мы свели в сравн... 112 0 0 28.06.2024
Статьи / Интересно Дешевле миллиона долларов нет: самые дорогие и интересные лоты аукциона Barrett-Jackson 2024 Аукцион Barrett-Jackson – это одна из самых масштабных площадок, где с молотка уходят невероятно редкие транспортные средства. Некоторые же экземпляры и вовсе являются уникальными в своем ро... 323 0 0 26.06.2024
Статьи / Гаджеты «На любой кошелек»: рейтинг интересных видеорегистраторов 2024 года Видеорегистратор без встроенного радар-детектора – по-прежнему один из самых популярных помощников водителя. Ценовой диапазон таких устройств сегодня очень широк, и самое дорогое стоит раз в... 3057 1 8 26.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 97661 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 16411 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 13442 20 172 14.03.2024
Change privacy settings