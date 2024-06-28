Китайские автомобили быстро наполняют вторичный рынок

По прогнозам экспертов компании Газпромбанк Автолизинг, доля китайских марок на рынке автотранспорта с пробегом по итогам 2024 года может вырасти до 25%.

Вторичный рынок быстро наполняется продукцией производства КНР 2022-2023 года выпуска. Техника других импортных брендов с более ранними годами выпуска становится все более проблемной в эксплуатации и неликвидной.

По данным аналитиков, за первые пять месяцев этого года продажи китайских марок составили 22% от всего объема реализованной техники, что в 3 раза больше, чем в 2023-м. Уровень наполнения по сегментам разный. В январе-мае 2024 года доля китайской продукции достигла 10% от общего объема реализованных подержанных легковых автомобилей, 28% – от всех проданных б/у грузовиков и 35% – от всей б/у спецтехники. По результатам прошлого года показатели по названным трем сегментам были значительно ниже: 3%, 9% и 21% соответственно.

В категории легковых автомобилей большим спросом на рынке техники с пробегом пользуются марки Haval, Geely, Chery, в корпоративном сегменте премиальные китайские бренды – Voyah, Hongqi, а также Exeed, Tank, Lixiang и другие модели.

Среди бывших в эксплуатации грузовых автомобилей востребованы марки Shacman, FAW, Howo. Грузовики Sitrak и Foton предпочитают приобретать преимущественно на первичном рынке, но их доли в сегменте подержанной техники также растут.

К плюсам покупки автомобилей китайских брендов эксперты относят наличие официальных дилерских центров по всей России, в который можно получить сервисное облуживание и гарантийный ремонт. В случае поломки владельцы и арендаторы автомобилей, как правило, не сталкиваются с проблемой дефицита запчастей. Новые китайские модели поступают на рынок полностью адаптированными к эксплуатации в условиях российского климата: машины проходят испытания на территории РФ, в комплектациях предусмотрены «зимние пакеты». В пользу покупки подержанного китайского автомобиля также говорит то, что эта продукция производится по технологии и/или с применением комплектующих ведущих мировых концернов.

По мнению экспертов, китайская техника в достаточной степени приспособлена для эксплуатации на протяжении длительного срока свыше 3-5 лет. Тем более что в условиях отсутствия на первичном рынке новинок от других импортных брендов выбор у российского потребителя стоит между транспортным средством зарубежной марки с солидным пробегом или практически новым «китайцем».

Приобрести китайский автомобиль с преимуществом по цене можно на автомобильном аукционе. Площадки для онлайн-торгов, на которых лизинговые компании выставляют свои стоки изъятой техники, становятся все более популярными и посещаемыми. Участвовать в торгах на аукционе могут и юридические, и физические лица.

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