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Китайский кроссовер Niutron NV: электромобиль, гибрид и прозападная внешность

12.01.2022 89 0 0

Свежеиспечённый китайский электромобильный стартап Niutron представил свою первую модель — среднеразмерный кроссовер NV, слегка напоминающий американский Ford Bronco Sport.

 

За стартапом Niutron (полное наименование Niutron New Energy Technology) стоит видный китайский бизнесмен Ли Инань, в прошлом топ-менеджер Huawei, технический директор Baidu и основатель компании Niu Technologies, с 2014 года выпускающей электрические мотороллеры. Мототехника Niu хорошо известно не только в Азии, но и в Европе, годовой выпуск компании в 2020 году превысил 600 тысяч единиц.

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Теперь Ли Инань хочет попытать счастья в автобизнесе, стартап Niutron он представил в середине декабря прошлого года, хотя создан он ещё в 2018 году при участии международных инвестиционных компаний IDG Capital и Coatue Management LLC. Сегодня Niutron опубликовал первые фотографии первой модели — кроссовера NV, пусконаладочное производство которого должно начаться в марте, массовое — в сентябре. Приём заказов обещают начать к середине лета.

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Выпускаться Niutron NV будет на собственном заводе компании в Чанчжоу мощностью 180 тысяч машин в год, штаб-квартира Niutron находится в Пекине, центр разработок — в Шанхае. За три года Niutron разработал собственную модульную платформу Gemini, на ней можно создавать как гибридные, так и полностью электрические модели, при этом силовые модули у них будут идентичные, что позволяет снизить себестоимостью. Гибридные модели будут последовательного типа, в котором ДВС используется как удлинитель электрического запаса хода. Характеристики силовых установок пока не раскрыты, но известно что до 100 км/ч кроссовер сможет разогнаться за 5,9 с. Кроме того, из картинок видно, что подвески собраны на подрамниках: передняя — типа McPherson, задняя — многорычажная.

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Габаритная длина Niutron NV — 4915 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1750 мм, колёсная база — 2900 мм. Дизайн экстерьера отдалённо напоминает компактный американский кроссовер Ford Bronco Sport, при этом передок имеет чересчур крупные фары, а в боковые С-стойки врезаны диодные индикаторы уровня заряда батареи. Фотографий интерьера пока нет.

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В будущем у Niutron появится целая россыпь моделей на платформе Gemini, но не факт, что Ли Инаню удастся повторить успех своей мотороллерной фирмы — в автобизнесе на порядок выше затраты и острее конкуренция.

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