Китайский Weltmeister анонсировал «чемпионский» кроссовер: 816 л.с. и 1,8 с до «сотни»

Weltmeister — это торговая марка китайской компании WM Motor Technology, основанной в 2015 году китайским предпринимателем Фриманом Шеном при поддержке инвестиционного фонда Sinfonia из Гонконга. В прошлом Фриман Шен входил в совет директоров Geely и курировал покупку шведской Volvo Cars, то есть это опытный автомобильный топ-менеджер. Название Weltmeister взято из немецкого языка и переводится как «чемпион мира», оно должно было подчёркивать связь китайского производителя с немецкой компанией Isdera, возрождённой в 2017 году на деньги того же фонда Sinfonia. Предполагалось, что специалисты элитной Isdera будут помогать разрабатывать массовые «электрички» Weltmeister.
Сейчас имя Isdera на сайте WM Motor не упоминается, а представленный в 2018 году электрический суперкар Isdera Commendatore GT с посадочной формулой 2+2 так и не стал серийным. Сайт Isdera и аккаунты марки в соцсетях находятся в состоянии анабиоза, признаки какой-либо системной деятельности отсутствуют.
Зато Weltmeister сумел достаточно оперативно начать выпуск своих электромобилей на собственном заводе в китайском Вэньчжоу мощностью 200 тысяч машин в год. Официально производство началось в сентябре 2018 году, но в продаже на китайском рынке машины появились только в феврале 2019 года. Первенцем бренда стал компактный кроссовер EX5, позже к нему присоединились более крупные кроссоверы EX6 и W6, а также среднеразмерный седан E5 (это совсем свежая модель, дебютировавшая в этом месяце).
За первое полугодие 2021-го Weltmeister, по данным ресурса CarSalesBase, реализовал в Китае всего 15 665 машин и отстал от основных конкурентов, предлагающих схожие по классу и цене «электрички». Так, марка Nio продала 41 956 машин, Xpeng — 30 738, LI Auto — 30 154, Venucia — 30 014, Neta — 21 104. Тем не менее Фриман Шен верит в светлое будущее своей компании, строит второй завод Хуангане мощностью 300 тысяч машин в год, а сегодня китайский ресурс Autohome сообщил об имиджевом гоночном проекте Weltmeister.
Судя по всему, Weltmeister хочет проводить собственный монокубок на довольно неказистых на вид машинах, очень условно стилизованных под серийный кроссовер W6. Последний имеет довольно заурядные характеристики: единственный электромотор на передней оси выдаёт максимальные 160 кВт (217 л.с.) и 225 Нм, разгон до 100 км/ч у него в зависимости от модификации занимает 7,9 либо 8,8 с.
Гоночный Weltmeister гораздо мощнее и быстрее: два электромотора (по одному на каждую ось) выдают совокупно 600 кВт (816 л.с.), а первую «сотню» болид набирает за 1,8 с. Батарея с жидкостным охлаждением, упакованная в углепластиковый корпус, имеет ёмкость 140 кВт·ч и одобрена FIA. Прочие подробности обещают огласить 29 августа в рамках автосалона в Чэнду.
Нас этот самый гоночный Weltmeister заинтересовал тем, что его характеристики уж больно похожи на таковые у несостоявшегося Isdera Commendatore GT. Для поклонников немецкой марки это, конечно, не самая приятная новость, но, будем надеяться, что Isdera всё же чудесным образом оживёт и тоже в ближайшее время что-нибудь покажет или хотя бы анонсирует.
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