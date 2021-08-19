Китайский Weltmeister анонсировал «чемпионский» кроссовер: 816 л.с. и 1,8 с до «сотни»

Weltmeister — это торговая марка китайской компании WM Motor Technology, основанной в 2015 году китайским предпринимателем Фриманом Шеном при поддержке инвестиционного фонда Sinfonia из Гонконга. В прошлом Фриман Шен входил в совет директоров Geely и курировал покупку шведской Volvo Cars, то есть это опытный автомобильный топ-менеджер. Название Weltmeister взято из немецкого языка и переводится как «чемпион мира», оно должно было подчёркивать связь китайского производителя с немецкой компанией Isdera, возрождённой в 2017 году на деньги того же фонда Sinfonia. Предполагалось, что специалисты элитной Isdera будут помогать разрабатывать массовые «электрички» Weltmeister.

Isdera Commendatore GT и Weltmeister EX5

Сейчас имя Isdera на сайте WM Motor не упоминается, а представленный в 2018 году электрический суперкар Isdera Commendatore GT с посадочной формулой 2+2 так и не стал серийным. Сайт Isdera и аккаунты марки в соцсетях находятся в состоянии анабиоза, признаки какой-либо системной деятельности отсутствуют.



Зато Weltmeister сумел достаточно оперативно начать выпуск своих электромобилей на собственном заводе в китайском Вэньчжоу мощностью 200 тысяч машин в год. Официально производство началось в сентябре 2018 году, но в продаже на китайском рынке машины появились только в феврале 2019 года. Первенцем бренда стал компактный кроссовер EX5, позже к нему присоединились более крупные кроссоверы EX6 и W6, а также среднеразмерный седан E5 (это совсем свежая модель, дебютировавшая в этом месяце).

За первое полугодие 2021-го Weltmeister, по данным ресурса CarSalesBase, реализовал в Китае всего 15 665 машин и отстал от основных конкурентов, предлагающих схожие по классу и цене «электрички». Так, марка Nio продала 41 956 машин, Xpeng — 30 738, LI Auto — 30 154, Venucia — 30 014, Neta — 21 104. Тем не менее Фриман Шен верит в светлое будущее своей компании, строит второй завод Хуангане мощностью 300 тысяч машин в год, а сегодня китайский ресурс Autohome сообщил об имиджевом гоночном проекте Weltmeister.

Weltmeister W6 1 / 3 Weltmeister W6 2 / 3 Weltmeister W6 3 / 3

Судя по всему, Weltmeister хочет проводить собственный монокубок на довольно неказистых на вид машинах, очень условно стилизованных под серийный кроссовер W6. Последний имеет довольно заурядные характеристики: единственный электромотор на передней оси выдаёт максимальные 160 кВт (217 л.с.) и 225 Нм, разгон до 100 км/ч у него в зависимости от модификации занимает 7,9 либо 8,8 с.



Гоночный Weltmeister W6 1 / 3 Гоночный Weltmeister W6 2 / 3 Гоночный Weltmeister W6 3 / 3

Гоночный Weltmeister гораздо мощнее и быстрее: два электромотора (по одному на каждую ось) выдают совокупно 600 кВт (816 л.с.), а первую «сотню» болид набирает за 1,8 с. Батарея с жидкостным охлаждением, упакованная в углепластиковый корпус, имеет ёмкость 140 кВт·ч и одобрена FIA. Прочие подробности обещают огласить 29 августа в рамках автосалона в Чэнду.



Нас этот самый гоночный Weltmeister заинтересовал тем, что его характеристики уж больно похожи на таковые у несостоявшегося Isdera Commendatore GT. Для поклонников немецкой марки это, конечно, не самая приятная новость, но, будем надеяться, что Isdera всё же чудесным образом оживёт и тоже в ближайшее время что-нибудь покажет или хотя бы анонсирует.

