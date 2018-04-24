Воскрешение Isdera: компания построила новый суперкар

О компании Isdera уже давно ничего не было слышно. Она существовала, но занималась, большей частью, реставрацией своих же автомобилей, выпущенных ранее. В 2017 году ситуация для компании Эберхарда Шульца резко изменилась – она была куплена инвестиционный фондом Sinfonia из Гонконга. Благодаря деньгам нового азиатского владельца у Isdera появилась новая штаб-квартира в городке Саарвеллинген, расположенном неподалеку границы с Францией, современные производственные мощности и оборудование. Пока, компания выполняет заказы для китайской WM Motor.

Немцы разрабатывают и строят электромобили под брендом Weltmeister, причем серийный кроссовер EX5 дебютирует на днях в рамках Пекинского автосалона. Параллельно идет работа и над другими моделями, а еще Эберхард Шульц подготовил для моторшоу суперкар Isdera.

Правда, если ранее часть технической начинки, включая двигатели, спорткары Isdera заимствовали у Mercedes-Benz, то теперь этого нет. Кроме того, новый суперкар марки перевели на электротягу, а еще, впервые, Isdera Commendatore GT получил компоновку салона 2+2.

Длина купе, во внешности которого не просматривается стилистика прежних спорткаров бренда, составляет 4 920 мм, ширина – 1 950 мм, высота – 1 290 мм и размер колесной базы – 2 820 мм. Правда, новая Isdera имеет полностью оригинальную конструкцию и детали.

Электрическая силовая установка Commendatore GT включает два электродвигателя – по одному на каждой оси – мощностью 300 кВт, питающиеся от батареи емкостью 105 кВт*ч. Отдача полноприводного купе составляет 816 л.с. и 1 060 Нм крутящего момента. Запас хода по новому циклу WLTP составляет 500 км. Вероятно, в агрессивном режиме езды он будет существенно ниже, правда, в режиме быстрой зарядки от специальной станции заполнить батарею на 80% можно за 35 минут.

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А теперь самое интересное. Автомобиль массой 1 750 кг может разгоняться до 302 км/ч, но, к сожалению, электронный ограничитель не позволит набрать скорость более 250 км/ч. С места до первой «сотни» машина разгоняется за 3,7 секунды, а отметку 200 км/ч стрелка спидометра пересечет через 9,8 секунды после старта. Еще у электрического суперкара дорогой премиальный интерьер, что было несвойственно прежним моделям бренда.

Isdera Commendatore GT пока построен в единичном экземпляре, но до конца 2018 года компания намерена построить еще одну машину. О планах выпускать суперкар серийно и его ориентировочной стоимости пока ничего не сообщается. Возможно, информация об этом появится после публичной премьеры в Пекине.

Кстати, на предстоящем моторшоу в столице Поднебесной компания Dongfeng представит концептуальное электрическое купе eπ.