«Двухдверка» демонстрирует развитие дизайна и технологий китайской компании, а кроссовер – это уже серийная модель, которая выйдет на домашний рынок в текущем году.

Пекинский автосалон распахнет свои двери только завтра, 25 апреля, но некоторые компании, принимающие участие в мотор-шоу, решили раскрыть свои новинки заранее. К таковым относится и Dongfeng. Главная премьера Дунфэна – концептуальное купе eπ. Буква «е» значит электропривод, а число «пи» символизирует «бесконечные возможности будущего».

Купе получило двери типа «крылья бабочки», вместо наружных зеркал установлены видеокамеры. В салоне – дисплей на всю ширину, рулевое колесо выдвигается из передней панели, если активировать ручное управление: да, у концепта есть автопилот. У eπ – две версии: электрическая и гибридная (с возможностью подзарядки). О силовых установках информации практически нет. Известно лишь, что машина – полноприводная (вероятно, электромоторы стоят спереди и сзади), запас хода электрокара составляет 500 км, а гибрид сможет проохать 1 000 км.

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Dongfeng eπ оснащен новой системой искусственного интеллекта WindLink 3.0, которая базируется на платформе Baidu DuerOS. Система может распознавать лица и речь, она также дает доступ к музыке, картам, путеводителю, данным о погоде и так далее.

В серию купе вряд ли отправят, но элементы дизайна концепта могут появиться на других будущих моделях компании.

Вторая пекинская премьера Dongfeng – кроссовер T5. Это уже товарный автомобиль, на китайский рынок он выйдет до конца текущего года. В Поднебесной «паркетник» будут продавать под суббрендом Fengxing («фенг-хуа»), однако на корме мы видим другую надпись – Forthing. Предполагается, что так производитель адаптировал сложное для зарубежных журналистов название марки.

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Внешний облик T5 выполнен в новом стиле Dongfeng. Длина кроссовера равна 4 530 мм, колесная база – 2 720 мм. «Паркетник» получил лицензионную бензиновую «турбочетверку» BMW THP 1.6 с прямым впрыском топлива. Отдача мотора – 204 л.с. (280 Нм), он работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод – только передний.

В списке оборудования Fengxing/Forthing T5 значатся: мультимедийная система с большим вертикальным тачскрином, цифровая «приборка», адаптивный круиз-контроль, системы автоматического экстренного торможения, переключения света фар и предупреждения о выходе из занимаемой полосы. Цена SUV не объявлена. Продавать T5 за пределами Китая компания пока не намерена.

Ранее сообщалось о том, что для России Dongfeng готовит другие новинки: до нашего рынка должны добраться кроссоверы DFM 580 и DFM AX4.