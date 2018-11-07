На автосалоне в бразильском Сан-Паулу дебютировали особые версии пикапа Hilux и хэтчбека Yaris. На рынок новинки выйдут в начале следующего года.

В 2017-м спортивному подразделению Тойоты Gazoo Racing (GR) был присвоен статус глобального суббренда. Постепенно компания выводит машины с таким логотипом за пределы Японии: «заряженные» машины уже доступны в Европе, на очереди – Бразилия. Причем на бразильском рынке первенцем GR станет не обычная «легковушка» (в Старом свете продают «горячий» компакт Yaris), а пикап Hilux.

1 / 5 Toyota Hilux GR-S 2 / 5 Toyota Hilux GR-S 3 / 5 Toyota Hilux GR-S 4 / 5 Toyota Hilux GR-S 5 / 5 Toyota Hilux GR-S

Премьера «спортивного» грузовика, получившего к названию приставку GR-S, состоялась на мотор-шоу в Сан-Паулу. От стандартного Hilux новинка отличается радиаторной решеткой, окрашенными в черный капот и крышей, 17-дюймовыми дисками оригинального дизайна и наличием защитных накладок на колесных арках. Кроме того, у Hilux GR-S перенастроили подвеску. В салоне – темно-бордовые декоративные вставки и прострочка. А вот двигатель «спортивному» пикапу достался от стандартной модели – это турбодизель 2.8 мощностью 177 л.с. Обычный грузовик с этим мотором предлагается с «механикой» или «автоматом», привод – задний или полный.

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В Бразилии продажи Toyota Hilux GR-S стартуют в начале следующего года, тираж новой версии ограничен 420 экземплярами. Впрочем, затем «спортивный» грузовик наверняка появится и в других странах Южной Америки.

Еще одна новинка Тойоты на автосалоне в Сан-Паулу – «заряженный» хэтчбек Yaris GR-S. Отметим, на южноамериканском и некоторых азиатских рынках продают совсем другой Ярис, не тот, что в Европе. У бразильской «пятидверки» со значком GR-S заниженная подвеска и новая выпускная система. Также модель обзавелась иными бамперами, на багажной двери установили карбоновый спойлер, на порогах появились накладки. О моторе Yaris GR-S в Toyota умолчали, видимо, эту информацию посчитали неважной, ведь в серию спортивный хэтчбек отправлять не планируют. Стандартная «пятидверка» в Бразилии доступна с четырехцилиндровыми битопливными двигателями 1.3 (94 л.с. на бензине и 101 л.с. на этаноле) и 1.5 (105/110 л.с.), оба работают в паре с «механикой» или вариатором.

1 / 5 Toyota Yaris GR-S 2 / 5 Toyota Yaris GR-S 3 / 5 Toyota Yaris GR-S 4 / 5 Toyota Yaris GR-S 5 / 5 Toyota Yaris GR-S

Также на выставке показали кросс-версию Яриса, ее назвали X-Way. Этот вариант встанет на конвейер, старт продаж намечен на февраль 2019-го. Отличия от обычной модели – черные накладки на колесных арках, выполненные в том же цвете молдинги на дверях и диски, серебристые рейлинги на крыше. Подвеску «кроссовера» трогать не стали – как и у стандартного хэтчбека, дорожный просвет новой версии составляет 150 мм. Бразильцам Toyota Yaris X-Way предложат с топовым двигателем 1.5.

1 / 3 Toyota Yaris X-Way 2 / 3 Toyota Yaris X-Way 3 / 3 Toyota Yaris X-Way

В России хэтчбек Ярис не продают, а вот пикап Hilux у нас представлен: грузовик доступен только с полным приводом, турбодизелями 2.4 (150 л.с.) и 2.8 (177 л.с.). Рекомендованная производителем цена – от 2 231 000 рублей, хотя, согласно данным нашего каталога «Авто у дилеров», в Москве, например, можно найти Hilux и с более привлекательным ценником.