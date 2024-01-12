Kolesa.ru примут участие в гонке журналистов и блогеров

Уже завтра, 13 января, Kolesa.ru примут участие в соревновании журналистов и блогеров. Гонка на выбывание состоится в городе Юрьеве-Польском, где в очном противостоянии сойдутся представители СМИ и известные блогеры. Бороться за победу и традиционно красочно рассказывать о своих впечатлениях от нас будет заместитель главного редактора Михаил Баландин. Ну а все желающие своими глазами увидеть гонку могут посетить ее в качестве зрителей – для них будет доступен фудкорт, горячие напитки и возможность лично пожать руку участникам и организаторам.

В различных форматах автожурналистов, блогеров и обозревателей регулярно приглашают на тесты и мероприятия. Но вот настоящей гонки на спортивных машинах именно для нас никто никогда пока не делал. Поэтому завтрашнее событие – в своем роде уникальное. Наши давние партнеры и друзья из Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов» объединившись с компанией PRO GROUP и блогером Маратом «Бородой» Колиевым, решили бросить вызов лидерам мнений, тем кто рассказывает всей стране о машинах, чтобы узнать – умеют ли они управлять этими самыми машинами на самом деле или это все только игра на камеру?

Наше издание приняло вызов, тем более что заместитель главного редактора Михаил Баландин уже много лет порывался сесть за руль спортивного автомобиля и даже снял несколько сюжетов про ралли-рейдовые автомобили. Но вот до полноценной гонки никак не доходило – пришла пора это исправить. Гонка начнется 13 января в 10 часов утра.

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Список участников (то есть, тех, кого должен обогнать Михаил, не считая его самого) выглядит так:

Михаил Баландин – заместитель главного редактора Kolesa.ru

Менеджер Антон – ведущий одноименного YouTube-канала

Кирилл Милешкин – автоэксперт, издание «Китайские автомобили»

Арсений Бабенков – директор Самарского филиала «Российской Газеты»

Константин и Денис – ведущие YouTube-канала JEEP CUSTOM

Светлана Ходос – единственная девушка в этой гонке и редактор новостей журнала Quto.ru

Петр Баканов – автоэксперт множества СМИ

Антон Скрыпников – ведущий YouTube-канала «Форсаж»

Братья Зенюк – ведущий YouTube-канала Zenicom

Всеволод Кущинский – генеральный продюсер телеканала Точка Отрыва

Участники будут бороться между собой на четырех автомобилях, которые предоставляет и обслуживает во время мероприятия Александр Кожарин, известный пилот, организатор, мастер спорта по автомобильному спорту и основатель команды MAD RACING TEAM, которая занимается постройкой спортивных автомобилей и их сопровождением.

Автомобили для гонки – это профессиональные машины, подготовленные при поддержке брендов – партнеров мероприятия. Особенности подготовки машин помимо каркасов безопасности, правильно организованной электрики, облегчения автомобиля (и утяжеления его каркасом), ковшей и ремней безопасности, шин с серьезными шипами, а также кондового цвета одного болида – это шаровые опоры, реактивные тяги и тяги рулевой трапеции специальной спортивной серии TRS, которую производит у нас в России, в Челябинске ЗАО ПО ТРЕК. Кроме того, это свечи зажигания от компании METEOR AUTO – лидера по производству, унаследовавшего легендарные традиции качества, заложенные концерном BOSCH. И масла от бренда SINTEC, подходящие для работы в спортивных жестких условиях эксплуатации – SINTEC PREMIUM 9000 5W50.

Гонка будет парной. Заездов планируется много и в жестком тайминге – для оперативной эвакуации автомобилей и для комфорта судейства компания Арктик Трак Россия предоставляет организаторам автомобиль TANK 300 AT35 на шинах Nankang WA-1 LT315/70R17 и с лебедкой. Это серьезно подготовленный автомобиль, на котором можно поехать в Арктику и не только – мы рассказывали о нем в новостях, а теперь попробуем его в деле на снежной трассе между заездами.

Ну а вечером, по итогам гонки, победитель получит секретный приз от организаторов, которые заверяют, что если формат участникам и партнерам понравится, то в следующем году однозначно будет иметь продолжение. Впечатления о гонке мы расскажем в итоговом материале от первого лица на следующей неделе!