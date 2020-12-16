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  • Kolesa.ru провели эволюционный тест-драйв 4 поколений Volkswagen LT-Crafter

Kolesa.ru провели эволюционный тест-драйв 4 поколений Volkswagen LT-Crafter

16.12.2020 149 0 0

Volkswagen LT появился в 1975 году и стал одним из первых в своем сегменте "средних" коммерческих автомобилей. Затем было сотрудничество с Mercedes и снова самостоятельное плавание. Мы собрали машины двух поколений LT, а также два поколения Crafter — идейного наследника LT, и проследили эволюцию этой модели за 45 лет.

 

В нашем сегодняшнем обзорном материале мы подробно остановимся не только на Крафтерах первой и актуальной второй генерации, вышедшей на рынок в 2017 году, но и на предшественнике – стареньком Volkswagen LT, который также насчитывает два поколения.

Наш журналист Михаил Баландин провёл очередной эволюционный тест-драйв коммерческих автомобилей марки Volkswagen: узнать обо всех подробностях перечисленных автомобилей все желающие смогут, прочитав статью на сайте Kolesa.ru, а также посмотрев новое видео на нашем канале в YouTube.

Напомним, на прошлой неделе мы раскрыли секреты эволюции VW Transporter. Позже Kolesa.ru опубликуют и другие интересные подробности о моделях известной немецкой марки. Следите за обновлениями!

Германия коммерческий транспорт тест-драйв

 

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