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  • Kolesa.ru провели лосиный тест Volkswagen Crafter. Машину опять не опрокинули, хотя пытались

Kolesa.ru провели лосиный тест Volkswagen Crafter. Машину опять не опрокинули, хотя пытались

30.12.2020 168 0 0

Коммерческий автомобиль немецкого бренда появился на рынке в 2006 году: он пришёл на смену модели LT, которая выпускалась с 1975-го. Актуальный Volkswagen Crafter второго поколения появился три года назад. Kolesa.ru испытали его по «легковой» методике, без скидок на грузовой класс.

 

Именно эта модель выбрана, потому что VW Crafter, по сути, представляет собой грузовик с претензией на легковую управляемость (как минимум, на «минивэнную»). Автомобиль снабдили различными электронными помощниками, в том числе системой стабилизации ESC. Они помогли Крафтеру пройти «лосиный тест», причём по стандартной легковой методике.

Речь идёт о соответствующей разметке под тест. Так, ширина коридора составила три метра, длина переставок – 13,5 метра, а длина пути по соседней полосе, которая обозначает «встречку», равна 11 метрам. Между полосами тоже есть расстояние (один метр). То есть Крафтеру из коридора шириной три метра перестроиться примерно на четыре метра за 13,5 метров пути. Это весьма непростая задача, если учесть, что ширина автомобиля составляет 2,1 метра (без учёта зеркал), а снаряженная масса – около 2,6 тонны.

Все результаты «лосиного теста», которые продемонстрировал Volkswagen Crafter, можно узнать, прочитав статью на сайте Kolesa.ru и посмотрев ролик с «лосиным тестом» грузовика немецкой марки на нашем канале в YouTube. Также все подробности есть на странице спецпроекта «70 лет коммерческим Volkswagen».

Ранее мы уже успели рассказать о классическом «лосином тесте», который прошёл VW Transporter T6.1. В дальнейшем Kolesa.ru продолжат знакомить читателей с другими интересными публикациями о моделях немецкой марки. Следите за нашими обновлениями!

Германия коммерческий транспорт тест-драйв

 

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