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Кольцо вокруг столицы: открыто движение по всем участкам ЦКАД

09.07.2021 357 0 0

Теперь водители могут пользоваться ещё одним пусковым комплексом кольцевой автодороги в полном объёме. Участок сразу стал платным.

 

Строительство ЦКАД (Центральной кольцевой автодороги) является одним из наиболее масштабных проектов госкомпании «Автодор». Эта трасса включает в себя пять пусковых комплексов: из них первые четыре участка – платные, а за проезд по пятому платить не нужно, так как в отличие от остальных у него нет бесплатного дублёра. Отметим, магистраль является альтернативой бесплатной дороге А-107 «Малое бетонное кольцо». Кроме того, она помогает разгрузить МКАД, А-108 «Большое бетонное кольцо» и ряд радиальных трасс столицы.

Теперь новое кольцо замкнулось: как рассказали в госкомпании, вчера, 8 июля, был дан старт движению по последнему участку «кольца» – 55-километровому отрезку ЦКАД-1. В мероприятии участвовали президент РФ Владимир Путин, зампред правительства Марат Хуснуллин, глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие.

Платные участки ЦКАД начинаются с пересечения с бесплатной федеральной дорогой М-10 «Россия». Правда, нулевой километр (официальное начало трассы) стартует от платной скоростной автодороги М-11 «Нева». Все открытые отрезки «кольца» имеют по четыре полосы и различные искусственные сооружения (транспортные развязки, мосты, экодуки и путепроводы). Здесь установлены металлические барьерные ограждения и наружное освещение на всей протяжённости автодороги.

Напомним, ЦКАД стала первой в России дорогой, на которой действует безбарьерная система взимания платы «Свободный поток» (Free flow). Её преимущество в том, что водителям не нужно останавливаться при проезде пункта взимания платы, деньги за проезд списываются с личного счёта автовладельца в тот момент, когда он проезжает специальную рамку. Таких рамок на протяжении ЦКАД – двенадцать, из них на открытый недавно ЦКАД-1 приходится три: они расположены на 252-ом , 239-ом и на 205 км автомагистрали.

Протяженность Центральной кольцевой автодороги равна 336,5 км, из них 288 км пришлись на новое строительство, ещё 48,5 км – на реконструкцию. Совокупная стоимость реализации проекта составила 341,2 млрд рублей. Максимальная скорость движения по трассе на сегодняшний день составляет 110 км/ч, в дальнейшем её могут поднять до 130 км/ч (пока что это лимит в РФ). Кстати, как стало известно ранее, в ГИБДД сейчас рассматривают вариант увеличения максимальной планки до 150 км/ч.

Проект ЦКАД важен не только для жителей и гостей столицы и Подмосковья. Он в том числе является частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай», который пройдёт от Гамбурга (Восточная Германия) до Шанхая (КНР). Также в его составе окажутся платная трасса М-11 «Нева» (уже открыта в полном объёме) и будущая скоростная автодорога М-12 (официального названия у неё пока нет).

Изначально предполагалось, что платная трасса М-12 пройдёт от Москвы через Нижний Новгород до Казани. Её бесплатный дублёр – трасса М-7 «Волга» (проходит до Уфы). Однако в дальнейшем стало известно о том, что скоростную магистраль продлят до Екатеринбурга, причём объект должен быть сдан в эксплуатацию в 2024 году. Позже эту дорогу могут протянуть ещё дальше – до Омска и Краснодара.

Россия авто и общество дороги

 

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