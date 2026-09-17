Компания LEVC анонсировала новое поколение легендарного лондонского чёрного кэба

Британская компания London Electric Vehicle Company (LEVC), принадлежащая китайскому холдингу Geely, в 2027 году запустит в производство абсолютно новый таксомотор. Первые тизеры дают понять, что новый лондонский чёрный кэб сохранит узнаваемые пропорции. Сборка, возможно, будет китайской.

Основанная в 2013 году London Electric Vehicle Company стала преемницей London Taxi Company, историю которой мы рассказывали в отдельном большом материале. LEVC принадлежит китайскому холдингу Geely и выпускает легендарные лондонские чёрные кэбы. Актуальная модель называется LEVC TX, она производится с 2017 года, в её конструкции используются узлы и агрегаты автомобилей компании Volvo Cars, которая, как известно, тоже принадлежит холдингу Geely.

LEVC TX 1 / 2 LEVC TX 2 / 2

LEVC TX — это последовательный plug-in гибрид, в котором бензиновый двигатель механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Кузов у LEVC TX полностью оригинальный, спроектированный по канонам лондонского такси: водитель отделён от пассажирской части салона перегородкой, место сбоку от водителя используется для размещения багажа, в пассажирской части салона могут разместиться шесть человек. На базе таксомотора впоследствии был сделан фургон LEVC VN5.

Новый таксомотор LEVC

Собственный завод LEVC находятся в Ансти (пригород Ковентри). К настоящему моменту компания LEVC продала 12 216 экземпляров такси LEVC TX, но до конца сентября производство этой модели в Ансти прекратится. В официальном пресс-релизе сказано, что завод в Ансти нужно готовить для новой модели такси, приложены картинки с тизерами этой модели, на рынок она выйдет в 2027 году.

LEVC TX морально устарел и не вписывается в новые правила для лондонских такси, поэтому, собственно, и готовится новая модель. Технических подробностей пока нет, но, скорее всего, новый таксомотор тоже будет plug-in гибридом.

Поколения лондонских чёрных кэбов — от конного экипажа до новой модели LEVC образца 2027 года

Британский журнал Autocar сообщает, что новому таксомотору не гарантирована прописка в Ансти — решение о месте производства пока не принято и вполне возможно, что новинку будут собирать в Китае — там сильно дешевле, чем в Великобритании. В 2025 году компания LEVC понесла убыток в размере 54,9 млн фунтов стерлингов.

В начале 2023 года холдинг Geely задумал сделать из LEVC глобальный бренд, производящий широкую линейку коммерческих электромобилей, но по ряду причин из этой затеи в итоге ничего хорошего не вышло, в том числе из-за начавшегося во второй половине 2023 года глобального замедления спроса на электромобили. Единственной новинкой, запущенной в рамках новой стратегии, стал минивэн LEVC L380 китайского производства, который в итоге превратился в Geely Galaxy V900.

