Более 200 отметок от Санкт-Петербурга до Владивостока были оставлены участниками конкурса за первые недели конкурса.



Компания Continental на постоянной основе вносит свой вклад в развитие туризма. Согласно прогнозам Ростуризма, по итогам 2022 года в различных регионах страны отдохнет около 61 миллиона человек, при этом рекордным является показатель в 65 миллионов человек (он был зафиксирован в 2019 год) **. Эксперты предполагают, что продолжит расти тренд на путешествия с использованием личного транспорта, в данный момент уже треть россиян активно «бороздят» на автомобиле просторы страны. При этом в ходе подготовки к дальним поездкам жители России и летом, и зимой доверяют продукции Continental. По данным агентства «АВТОСТАТ», шины бренда входят в топ-10 самых популярных марок, зимнюю и летнюю резину концерна используют почти 18% автовладельцев ***.

В свою очередь Continental уже несколько лет инициирует различные туристические проекты, чтобы популяризировать автотуризм. В октябре 2022 года компания запустила акцию «Путешествуйте вместе с Continental». Участники проекта создадут интерактивную карту путешествий по России и смогут рассказать, как о самых известных туристических достопримечательностях, так и поделиться новыми направлениями и необычными локациями. В итоге любой путешественник сможет на основе данной карты построить собственный маршрут и открыть для себя самобытность и красоту каждого региона России. Одним из этапов проекта является конкурс #Контипутешествие, в рамках которого каждый получает возможность выиграть приз – полный бак топлива (Согласно условиям Положения о конкурсе). Участникам достаточно захотеть поделиться своими фотографиями из своей автомобильной поездки по России и коротко рассказать о месте, которое их вдохновило. В сообществе Continental Russia в социальной сети ВКонтакте размещена кнопка #Контипутешествие, нажав которую, пользователю открывается возможность поставить геолокацию и описание места своего автопутешествия на карте, и добавить фотографии. Все геометки на интерактивной карте содержат короткую историю поездки или рассказ о достопримечательности регионов нашей страны, а также фотографии автомобилей участников проекта. Жюри определяет победителей среди авторов самых интересных историй и фотографий, а также есть призы, которые получают самые активные участники, успевшие первыми разместить посты в ходе каждого этапа акции или разместившие самое наибольшее количество отметок на карте.

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Конкурс приобрел федеральный охват, его поддержали российские журналисты и тревел-блогеры – Михаил Рябинин и Илья Воробьев, которые также присоединились к «Путешествуйте вместе с Continental» и уже опубликовали свои отметки на «народной» карте путешествий.

По итогам октября было выбрано семь победителей, которые получили электронные промокоды на оплату полного бака (Согласно условиям Положения о конкурсе) топлива. За первые 2 недели количество запусков приложения #Контипутешествие в социальной сети ВКонтакте превысило 1000 раз, а пользователи поставили более 200 отметок на карте.

Конкурс продлится до 20 декабря 2022 года включительно (Согласно условиям Положения о конкурсе). Торопитесь принять участие, рассказать свою историю автопутешествия и оставить свой след на «народной» интерактивной карте автопутешествий по России.

Приложение в социальной сети VK



Сайт

Положение о конкурсе

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