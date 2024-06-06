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Кому покорится каньон? В Казани пройдет 3 этап RDS Europe 2024

06.06.2024 26 0 0

8-9 июня в Казани на автодроме KazanRing Canyon пройдет 3 этап RDS Europe 2024.

Казалось бы, только совсем недавно открывали сезон, а уже наступает третий его этап, который пройдет на невероятно зрелищной трассе KazanRing Canyon в столице Республики Татарстан. 

Многим поклонникам автоспорта наверняка в голову пришла ассоциация с американской трассой Лагуна Сека (Raceway Laguna Seca), известная своей знаменитой связкой поворотов «Штопор». У нас есть трек не хуже, и совсем скоро пилоты RDS Europe выйдут на него, чтобы показать свое умение справляться с крайне мощными автомобилями в самых непростых условиях. 

Перепад высот на трассе составляет около 30 метров. Интересен момент постановки, когда гонщики на большой скорости влетают на небольшую горку, а затем начинают управлять дрифт-каром в заносе в связке поворотов на спуске. Представили? Дух захватывает, как в детстве на каруселях. Только гонщикам не до развлечений. Обширные гравийные ловушки всегда готовы принять любого, кто совершит ошибку. 

В субботу, 8 июня, состоится квалификация, по итогам которой определится сетка парных заездов на 9 июня. 

Действующим победителем казанского этапа RDS Europe является пилот команды Carville Racing Алексей Козлов, готовящийся к выступлению и на сей раз. Также готовятся к заездам и другие пилоты с прошлогоднего подиума – Илья Федоров и Тимофей Добровольский.  

После двух этапов в личном зачете группы PRO таблицу возглавляет пилот команды LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев (407 баллов), его догоняют Иван Пальмин (342 балла) и Леонид Шнайдер (284 балла). В зачете NXT на первом месте расположился Алексей Бахвалов (533 балла), следом идет Валерий Никулин (359 баллов), на третьей строчке – Иван Седых (279 баллов). 

Команды после двух этапов расположились следующим образом: 

Зачет PRO 

  1. Time UP (Леонид Шнайдер, Кирилл Мацкевич) 
  2. Carville Racing (Иван Пальмин, Алексей Козлов, Феодор Чевычелов) 
  3. LUKOIL Racing Drift Team (Григорий Гусев, Данила Воробьев, Даниил Баландин) 

Расписание 3 этапа RDS Europe 2024:

8 июня, суббота 

  • 9:00-9:55 – тренировки 
  • 10:05-13:05 – квалификации (1-4 группы)
  • 13:30-13:50 – парад пилотов, открытие соревнований 
  • 14:30-15:25 – тренировки 
  • 15:35-18:35 – квалификации (5-8 группы)

9 июня, воскресенье 

  • 9:30-10:40 – тренировки парные 
  • 11:00-11:30 – ТОП-8 NXT 
  • 11:30-12:35 – ТОП-24 PRO 
  • 12:45-13:45 – ТОП-16 PRO 
  • 14:15-15:00 – автограф-сессия в сервис-парке 
  • 15:30-16:00 – ТОП-8 PRO 
  • 16:00-17:00 – ТОП-4 NXT и PRO, заезды за третье место NXT и PRO 
  • 17:00-17:15 – парад финалистов 
  • 17:15-17:40 – финальные заезды NXT и PRO 
  • 18:00 – Церемония награждения

В Казани никогда скучно не бывает. Этот раз исключением не станет. 8-9 июня приходите на трибуны KazanRing Canyon и убедитесь в этом сами.

автоспорт дрифт

 

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