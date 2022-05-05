Конкурент Volkswagen ID.3 от MG: новое изображение хэтчбека CyberE

Ожидается, что электрическая новинка дебютирует до конца текущего года, а до дилеров первые машины, вероятно, доберутся в 2023-ем.

Сейчас британский бренд принадлежит китайскому концерну SAIC, производство машин налажено в КНР. Ещё в феврале текущего года европейское подразделение MG анонсировало появление нового электрического хэтчбека. Как Kolesa.ru сообщал ранее, модель разработана с учётом «потребностей европейцев», ранее прототип в камуфляже был замечен в ходе дорожных испытаний в Венгрии.



Патентное изображение MG CyberE

Ожидается, что электрическая новинка дебютирует до конца текущего года, а до дилеров первые машины, вероятно, доберутся в 2023-ем. Хэтчбек получит имя CyberE, длина «электрички» составит 4,3 метра. Компания пока официально не рассекретила внешность новинки, хотя в конце минувшей зимы были опубликованы тизеры будущей «пятидверки», кроме того, в Сеть «утекли» патентные изображения MG CyberE.



На основе шпионских снимков прототипа и патентных картинок, свой вариант экстерьера будущего нового электрокара для Европы представил дизайнер испанского издания motor.es. Предполагается, что модель MG получит спортивный современный дизайн, у него будут обычные для компактного хэтчбека пропорции, а также большой наклон у ветрового стекла, что позволит добиться сравнительно низкого аэродинамического коэффициента.



Судя по рендеру, у MG CyberE будет светодиодная головная оптика, фары получат вытянутую «раскосую» форму, в нижней части переднего бампера можно увидеть пару крупных воздухозаборников. На месте, где традиционно располагается решётка радиатора, ожидаемо находится заглушка с логотипом бренда по центру.

Согласно опубликованным ранее изображениям, корма «зелёной» новинки получила задние фонари в форме, условно напоминающей бумеранг. Они соединены друг с другом широкой светящейся полосой, проходящей через всю ширину багажной двери. В центре снова находится фирменный знак бренда MG. Изображений салона хэтчбека пока нет. Ожидается, что «электричку» снабдят технологией 5G и функциями автономного вождения третьего уровня.



Рендер MG CyberE

Официальной информации о «начинке» будущего «электрохэтча» пока нет. Ранее предполагалось, что новинка может разделить технику с универсалом MG5 Electric. Напомним, в Европе эта переднеприводная «пятидверка» после рестайлинга предлагается в двух исполнениях. Версия Standard Range оснащена 17-сильным электромотором и тяговой батареей ёмкостью 50,3 кВт*ч, у такого автомобиля запас хода составляет 320 км (при расчёте по циклу WLTP). У второго варианта – Long Range – 156-сильный электродвигатель, а также аккумулятор на 61,1 кВт*ч (дальнобойность – 400 км).

Ожидается, что новинка составит конкуренцию электрическому пятидверному хэтчбеку Volkswagen ID.3. Напомним, за первый полный год продаж – 2021-ый – модель разошлась в Европе тиражом в 72 723 экземпляра. По итогам первого квартала текущего года у модели зафиксирован «минус» почти на треть: клиенты купили ‭8353 единицы (на 30,3% меньше, чем в январе-марте 2021-го). Стартовый ценник «электрохэтча» VW на домашнем рынке составляет 36 960 евро.

