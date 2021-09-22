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Концерн «Шелл» приглашает посетителей АЗС на кофе

22.09.2021 69 0 0

Концерн «Шелл» представляет абсолютно новый бренд Shell Café, созданный для привлечения внимания посетителей к широкому ассортименту качественного кофе на АЗС. После реконструкции и ребрендинга интерьеры АЗС «Шелл» станут больше напоминать любимые кофейни, где так приятно проводить время.

 

Партнерский материал​

В зависимости от площади Shell Café в них будут размещать кофейные станции разного формата, а кофе можно будет заказать у бариста. Причем не только привычные эспрессо, американо или капучино, но и раф, макиато, мокка и другие вариации любимого напитка. Кофе можно приготовить и на обычном молоке, и на растительном, например, кокосовом, ореховом или банановом. Забота о будущем планеты воплощена в философии логотипа Shell Café, где фирменный жёлтый цвет олицетворяет солнце, цвет зелёной сосны – жизнь, природу и свежесть, коричневый – свежеобжаренные кофейные зёрна, а песочный – пенку свежесваренного кофе. Эти же цвета будут использованы в обновленных интерьерах АЗС, дизайне униформы бариста и упаковок товаров с маркировкой Shell Café.

«Shell Café – это новый уровень комфорта и атмосфера гостеприимства. Мы заботимся о наших клиентах и предлагаем им премиальный кофе по доступной цене, чтобы посетители смогли оценить не только наше качественное топливо, но и нетопливные продукты, – сказал журналистам директор по развитию и операционному управлению сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов. – Проект стал частью стратегии по увеличению доли нетопливного бизнеса «Шелл» на российском рынке с 30% до 50% к 2025 году».

Бренд Shell Café включает и продукцию, представленную в торговом зале, – в частности, кофе собственной марки Signature Espresso. Этот кофе, ароматный, со сладкой кислинкой и нотками тёмного шоколада, был создан специально для Shell Café. Концерн «Шелл» уделяет большое внимание стратегии устойчивого развития, поэтому выбирает партнёров, разделяющих его ценности. Кофе Signature Espresso имеет маркировку RFA – знак добровольной сертификации плантаций, соблюдающих экологические и социальные стандарты, на которых обеспечивают сотрудникам справедливые условия труда.

авто и общество бизнес

 

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