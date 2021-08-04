Кросс-хэтч Tata Tiago NRG вернулся после рестайлинга, лишившись дизеля и заметно подорожав

«Приподнятому» хэтчбеку подправили дизайн экстерьера, в салоне тоже есть обновки. Двигатель теперь один, зато по-прежнему можно выбрать коробку.

Компактный хэтч Tata Tiago стартовал в Индии в 2016 году, а в 2018-м к нему присоединилась кросс-версия с приставкой NRG в названии (то есть energy). В прошлом году «пятидверка» пережила полноценный рестайлинг, но «внедорожный» вариант тогда дорабатывать не стали – паркетник сняли с продаж. И вот теперь он вернулся – тоже в модернизированном виде.

Как и стандартный хэтч, Tiago NRG обрел новые радиаторную решетку, бамперы, фары и противотуманки, вдобавок капот подняли чуть выше (для большей безопасности пешеходов). Внешние отличия «кроссовера» от «просто» Tiago – рейлинги на крыше, черный пластик по периметру кузова и аналогичного цвета вставка на багажной двери. В черный еще окрасили задние стойки. Также NRG достались новые защитные накладки спереди и сзади.

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Длина рестайлингового кросс-хэтча составляет 3802 мм, что на 7 мм больше, чем у дореформенной машины. Дорожный просвет увеличен на символичный миллиметр – теперь 181 мм. Длина обычного Tiago – 3765 мм, дорожный просвет – 170 мм. Размер колесной базы един для обоих вариантов (2400 мм), как и объем багажника (242 литра).



Внутри Tiago NRG повторил стандартную «пятидверку», тут появились усеченное рулевое колесо и новые материалы отделки. Кросс-хэтч предложен в единственной богатой комплектации, хотя климат-контроль, который есть у топового «просто» Tiago, паркетнику не положен – лишь кондиционер. Зато только у NRG есть система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. В списке оборудования еще значатся мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, пара подушек безопасности, ABS+EBD, задний парктроник, цифровой спидометр и камера заднего вида.

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Стандартный Tata Tiago после рестайлинга лишился дизеля Revotorq 1.0, вот и Tiago NRG теперь предлагается исключительно с бензиновым мотором. Речь идет об атмосферной «тройке» Revotron 1.2, которую довели до новых индийских эконорм BS6: двигатель выдает 86 л.с. и 113 Нм (отдача дореформенной версии – 85 л.с. и 114 Нм). Кросс-хэтч доступен как с пятиступенчатой «механикой», так и с роботизированной коробкой. Привод, разумеется, только передний.



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Обновленный Tata Tiago NRG с механической коробкой стоит 657 400 рупий, что эквивалентно примерно 645 000 рублей по актуальному курсу. За «кроссовер» с роботизированной коробкой просят 709 400 рупий (696 000 рублей). Между тем на заре своей карьеры Tiago NRG стоил 550 000 – 632 000 рупий (540 000 – 620 000 рублей). Ну а цена обычного хэтчбека сегодня лежит в диапазоне 500 000 – 705 000 рупий (491 000 – 692 000 рублей).

