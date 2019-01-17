Кросс-купе Geely дебютировало в топ-версии с 238-сильным мотором Volvo

Кросс-купе Geely дебютировало в топ-версии с 238-сильным мотором Volvo

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Китайская марка раскрыла дизайн экстерьера своего купеобразного паркетника. В продаже модель появится в текущем году.
 

Новый кроссовер Geely пока известен под внутризаводским индексом FY11, товарное имя объявят позже. Тизеры кросс-купе распространили пару недель назад, на тех картинках была запечатлена стандартная версия модели. Теперь же Geely показала полноценные фотографии, вот только на этих кадрах уже топовый «оспортивленный» вариант. От обычного «купе» его «заряженная» модификация отличается красным «ободком» на радиаторной решетке, сдвоенными патрубками выхлопной системы, красными же тормозными суппортами и 20-дюймовыми дисками.

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Напомним, FY11 стал первой моделью марки Geely, построенной на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которая создана китайцами вместе с Вольво (шведская марка принадлежит Джили). Та же «тележка» лежит в основе Volvo XC40 и машин бренда Lynk&Co (совместный проект Geely и Volvo).

Характеристики кросс-купе в Geely пока не раскрывают, однако основные данные уже появились в базе министерства промышленности Китая. Так, длина паркетника равна 4605 мм, колесная база – 2700 мм. По первому показателю «китаец» превосходит соплатформенный Volvo XC40 (4425 мм), а вот расстояние между осями у FY11 и «шведа» почти идентично (у XC40 – 2702 мм). При этом кроссовер Geely компактнее, чем, например, BMW X4 (4752 и 2864 мм соответственно).

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Базовый FY11 будет доступен с бензиновой «турботройкой» 1.5 мощностью 177 л.с. (255 Нм) – это еще одна совместная разработка с Вольво, такой мотор есть и в арсенале Volvo XC40, только у «шведа» он выдает 156 л.с. и 265 Нм. «Спортивный» Geely FY11 оснащен двухлитровой «турбочетверкой» Volvo T5 с отдачей в 238 л.с. (350 Нм). Динамические характеристики сертификационный орган традиционно не указывает, как и коробки. Скорее всего, «купе» получило семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. У модели еще будут гибридные версии на основе мотора 1.5. А вот есть ли у FY11 полный привод – пока неизвестно.

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Базовый кроссовер Geely FY11
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Базовый кроссовер Geely FY11

Всю информацию о кросс-купе компания обещает обнародовать в ближайшее время. На китайский рынок новинка выйдет до конца текущего года. Кроссовер наверняка отправят и на экспорт, но это произойдет лишь через год-два после старта продаж в Поднебесной.

Между тем Geely скоро представит еще одну новинку – серийный электрический седан, который считается бюджетной альтернативой Tesla Model 3.

 

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