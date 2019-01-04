Купеобразный кроссовер Geely оказался родственником Volvo XC40

Китайская компания распространила тизеры своего кросс-купе. Паркетник стал первой моделью марки, построенной на платформе CMA.

Новый кроссовер Geely пока известен под внутризаводским индексом FY11, имя товарной модели объявят позже. Скорее всего, у SUV будет два названия – для домашнего рынка и экспортное. Внешний облик новинки разработан в шанхайском дизайн-центре компании. Напомним, команду дизайнеров Geely возглавляет Питер Хорбери, ранее трудившийся в Volvo, он является автором нынешнего фирменного стиля «поднебесной» марки.

На данный момент фирма выпустила три тизера кросс-купе и поделилась информацией только о «тележке». Как заявили в компании, FY11 – это первый автомобиль бренда Geely, построенный непосредственно на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которая создана китайцами вместе с Вольво (шведская марка принадлежит Джили). Та же «тележка» лежит в основе паркетника Volvo XC40 и моделей бренда Lynk&Co (совместный проект Geely и Volvo).

Между тем у Джили есть еще одна платформа, созданная вместе со шведами, — BMA (B-segment Modular Architecture), она представляет собой, по сути, более дешевую модификацию CMA. На «тележке» BMA базируются седан Geely Binrui и кроссовер Geely Binyue, обе модели уже доступны на рынке Поднебесной.

Кстати, экстерьер FY11 давно не секрет: еще осенью прошлого года в базу министерства промышленности Китая внесли фотографии модели в полный рост, тогда же появились и ее характеристики. Длина кросс-купе равна 4605 мм, колесная база – 2700 мм. То есть по первому показателю «китаец» превосходит соплатформенный Volvo XC40 (4425 мм), а вот расстояние между осями у FY11 и «шведа» почти идентично (у XC40 – 2702 мм). При этом паркетник Geely компактнее, чем, например, BMW X4 (4752 и 2864 мм соответственно).

1 / 2 Фотографии нового кроссовера Geely, внесенные в базу министерства промышленности Китая 2 / 2 Фотографии нового кроссовера Geely, внесенные в базу министерства промышленности Китая

Ожидается, что на домашнем рынке купеобразный кроссовер FY11 предложат с бензиновой «турботройкой» 1.5 мощностью 177 л.с. (255 Нм) – это еще одна совместная разработка с Вольво, таким же двигателем оснащаются Geely Binyue и Volvo XC40, вот только у «шведа» мотор выдает 156 л.с. и 265 Нм. У кросс-купе движок, скорее всего, будет работать в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Пока неизвестно, есть ли у Geely FY11 полный привод (у XC40 полноприводная версия имеется, но Geely Binyue можно купить только в переднеприводном исполнении). Также кросс-купе может получить гибридную установку.

Все подробности о FY11 компания Geely обещает раскрыть в ближайшее время. На экспорт новинку наверняка отправят через год-полтора после того, как она стартует в Китае. Отметим, кроссовер Geely Binyue должны привезти в России, не исключено, что и кросс-купе Geely у нас тоже появится.