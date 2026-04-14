Гибридные авто ×
14.04.2026 1647 0 0
Кроссовер Changan CS75 Plus получил версию с другими техникой и дизайном

Компания Changan открыла прием предварительных заявок на гибридный паркетник CS75 Plus нового поколения. Любопытно, что свежий бензоэлектрический Плюс нельзя подключать к розетке.

До России кроссовер Changan CS75 Plus последней генерации добрался в самом конце прошлого года. В Китае же такой паркетник присутствует с 2024-го. И теперь там объявлено о расширении гаммы – к чисто бензиновым вариантам присоединился гибрид. Презентацию новой версии провели еще в конце марта текущего года. А сегодня компания Changan начала принимать «слепые» заказы, то есть пока без публикации прайс-листа. Предварительные цены объявят 24 апреля – в день открытия Пекинского автосалона.

Changan CS75 Plus HEV
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Любопытно, что новое исполнение CS75 Plus представляет собой гибрид HEV – без возможности зарядки от электросети. Конкуренты, напротив, предпочитают подзаряжаемые гибридные версии (PHEV), а также варианты типа EREV, у которых ДВС работает исключительно в режиме генератора. К слову, у предыдущего Плюса на родине была как раз версия PHEV.

Как бы то ни было, Changan CS75 Plus HEV оснащен силовой установкой нового поколения. Она включает бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.) с новой же системой непосредственного впрыска, которая работает под давлением до 500 бар, и электродвигатель мощностью аж 245 л.с. Привод только передний. При этом для модели также заявлена адаптивная подвеска.

1 / 2
2 / 2

Внешне от «традиционного» кроссовера гибрид отличается оформлением передней части. Changan CS75 Plus HEV досталась оригинальная радиаторная решетка со скошенными хромированными плашками. Паркетник также получил особые диски (предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса).

Внутри гибридный Плюс повторил бензиновый кроссовер, разве что вместо двухспицевого руля установили трехспицевый. Ну и еще другими стали материалы отделки. Главная фишка интерьера – трехэкранное табло, которое возвышается над передней панелью. Диагональ приборного дисплея составляет 10,25 дюйма, центрального тачскрина мультимедиа – 14,6 дюйма, пассажирского – 12,3 дюйма. В списке оборудования гибрида также значатся панорамная крыша, беспроводная зарядка, подогрев, вентиляция и массажер кресел, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

После того, как Changan CS75 Plus HEV освоит домашний рынок, его вполне могут отправить на экспорт.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Changan Changan CS75 Changan CS75 Plus

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Обсуждаемое
12 Всё-таки надо тебе дать коленом, надо: куда податься самокатчикам
5 Карты, деньги, два ключа: как подготовиться к автомобильному путешеств...
4 5 причин покупать и не покупать Niva Legend
Новые комментарии
Change privacy settings