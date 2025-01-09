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  • Кроссовер Chery Fulwin T8 готов к старту продаж – это Tiggo 8 Pro Max с другим дизайном

Кроссовер Chery Fulwin T8 готов к старту продаж – это Tiggo 8 Pro Max с другим дизайном

09.01.2025 122 0 0

Компания Chery вот-вот расширит свою линейку Fulwin: уже через несколько дней в Китае начнут принимать заказы на паркетник с индексом T8. Как и большинство остальных моделей семейства, этот SUV не создан с нуля.

Подзаряжаемый гибридный кроссовер Chery Fulwin T8 продемонстрировали в Поднебесной еще осенью прошлого года. Но лишь сейчас анонсирован его выход на домашний рынок: прием заявок откроют 11 января. Вместе с анонсом Chery выпустила порцию свежих фирменных изображений модели.

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Напомним, в КНР Fulwin (на китайском звучит как Fengyun) – это отдельное семейство с собственной эмблемой, оно было создано специально для электрифицированных машин. Большинство моделей линейки не разработано с нуля. Вот и T8 имеет брата под материнской маркой Chery: этот кросс Fulwin сделан на базе паркетника, который на родине зовется Chery Tiggo 8 Plus, а в других странах известен как Chery Tiggo 8 Pro Max. Причем за основу взяли рестайлинговый местный Плюс, дебютировавший в конце лета 2024-го (экспортный Chery Tiggo 8 обновится позже). Также отметим, что у исходного Tiggo 8 Plus помимо чисто бензиновой версии тоже есть подзаряжаемый гибридный вариант.

В плане дизайна экстерьера стопроцентным клоном Плюса паркетник Fulwin T8 не является. Так, кроссовер получил оригинальные радиаторную решетку, головную оптику и передний бампер. Длина T8 равна 4730 мм, что на 15 мм больше, чем у обновленного Плюса для КНР. Остальные габариты у машин совпадают: ширина – 1860 мм, высота – 1747 мм (имеется в виду показатель гибридного Плюса, «традиционный» кросс на 2 мм ниже), колесная база – 2710 мм.

Внутри же Fulwin T8 почти дословно повторил исходный кроссовер. В салоне установлены отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухэтажный центральный тоннель. Вместо привычного селектора трансмиссии – подрулевой рычажок. Как и донорский паркетник, Chery Fulwin T8 будет доступен в пяти- или семиместном исполнении.

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По предварительным данным, силовая установка C-DM такая же, как у гибридного Tiggo 8 Plus для Китая. В нее входят бензиновая турбочетверка 1.5 (156 л.с.) и один электромотор, суммарная отдача системы – 360 л.с. и 530 Нм. Батарея одна – емкостью 18,66 кВт*ч. Только на электротяге исходный Chery Tiggo 8 Plus C-DM может проехать 90 км по циклу WLTC.

Цены Chery Fulwin T8, очевидно, объявят в день старта приема заказов. При этом не исключено, что они будут предварительными. Гибридный Chery Tiggo 8 Plus сейчас стоит от 129 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,8 млн рублей по актуальному курсу.

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