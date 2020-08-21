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Кроссовер Chevrolet Equinox следующего поколения переедет на другую платформу

21.08.2020 15 0 0

Модель новой генерации должны представить в 2024 году. Её выпуск наладят на нескольких заводах.

 

Chevrolet выпускает кроссовер Equinox с 2004 года, с тех пор модель успела сменить три поколения. Продажи актуальной генерации паркетника стартовали на американском рынке в начале 2017 года. А в начале 2020-го был рассекречен обновлённый Equinox: в январе в Сети оказались фотографии китайской версии, а в начале февраля «Шеви» официально представил посвежевший кросс для Штатов. Тем не менее производитель уже составил план по выпуску «четвёртого» Equinox.

На фото: Chevrolet Equinox третьего поколения (версия для США)

Несмотря на совсем недавнюю презентацию автомобиля 2021 модельного года, в компании уже готовятся к дебюту, пусть и не скорому, Equinox следующего поколения. По данным GM Authority, кроссовер покажут в 2024-ом, в этом же году начнётся его производство на заводе концерна General Motors в Рамос-Ариспе (Мексика). Ожидается, что позднее, в ноябре того же года, модель встанет на конвейер другого мексиканского завода GM, который находится в Сан-Луис-Потоси.

А в феврале 2025 года, по сведениям издания, выпуск «четвёртого» Chevrolet Equinox наладят на сборочном заводе в канадском Ингерсолле. На всех указанных площадках (а также ещё на двух заводах General Motors – в Аргентине и Китае) налажен выпуск и нынешнего кроссовера «Шеви».

Сообщается, что «третий» Equinox будет продаваться ещё в начале первых нескольких месяцев 2025 года. Это значит, что в течение примерно трёх кварталов два поколения паркетника будут присутствовать на рынке одновременно.

Модели третьего и четвёртого поколений будут серьёзно отличаться друг от друга. Так, в основе актуального Chevrolet Equinox лежит платформа GM D2, на ней же базируются Buick Envision, GMC Terrain и Chevrolet Orlando. А новый кроссовер, по информации издания, переедет на «тележку» GM VSS-F (разделит её с Buick Encore и Chevrolet Sonic, который на других рынках известен под именем Aveo). Информации о моторной гамме или других особенностях следующего Equinox пока нет.

Ожидается, что актуальный кросс ещё успеет серьёзно обновиться, причём случится это к 2022 модельному году. По предварительным данным, у модели будут иная головная оптика, противотуманные фары и задние фонари. Ранее также сообщалось о том, что в 2021 году Equinox лишится 2,0-литрового четырёхцилиндрового турбомотора I4 LTG с отдачей в 256 л.с. (крутящий момент – 353 Нм), он работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». Судя по всему, в этом случае в линейке останется только 172-сильная 1,5-литровая «турбочетвёрка» (275 Нм), которая идёт в комплекте с 6АКП.

Стартовый ценник актуальной версии Chevrolet Equinox в США составляет 24 995 долларов (эквивалентно около 1,87 млн рублей по текущему курсу), а за версию с двухлитровым мотором нужно заплатить не менее 31 195 долларов (примерно 2,34 млн рублей). Отметим, продажи модели в США продолжают расти в течение нескольких последних лет. Так, по итогам 2019-го дилеры реализовали в Штатах 346 048 шт., что на 4% больше, чем годом ранее.

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