Кроссовер Forthing T5 российской сборки оказался дешевле 2 миллионов рублей

Для паркетника пока заявлена единственная комплектация. Модель предложат с безальтернативным турбомотором 1.5.

Новый для нашего рынка кроссовер Forthing T5 российский дистрибьютор Иксен Мотор Рус (Ixen Motors Rus) анонсировал еще весной. Теперь же объявлена цена. Правда, продажи пока не стартовали: предполагается, что запуск SUV состоится до конца лета. Напомним, бренд Forthing принадлежит концерну Dongfeng. А паркетник T5 станет четвертой моделью в гамме – он присоединится к кроссу T5 Evo, вэнам Yacht и M7. Кстати, с этого года автомобили Forthing для России собирают локально (за исключением M7): выпуск налажен на калининградском заводе Автотор.

Длина российского Forthing T5 равна 4545 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1750 мм, колесная база – 2720 мм. Таким образом, по своим габаритам он сопоставим с Geely Atlas Pro/Belgee X70. У T5 стойки McPherson спереди и многорычажка сзади. Кроссовер имеет дисковые тормоза «по кругу».



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Россиянам Forthing T5 предложат с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5, которая, согласно пресс-релизу дистрибьютора, сделана «на основе технологий Mitsubishi». Мотор выдает 144 л.с. и 215 Нм, он сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом. Двигатель может «питаться» АИ-92. Про полный привод по-прежнему ни слова.



Для T5 пока заявлена одна комплектация. В списке оборудования значатся: «кожаный» салон, подогрев передних сидений, русифицированная мультимедийная система, камера заднего вида, электропривод багажной двери, штатный видеорегистратор, система курсовой устойчивости и круиз-контроль.



Рекомендованная цена Forthing T5 – 1 900 000 рублей (без учета акций). Причем в релизе отмечается, что прежде планировалась цена 2 300 000 рублей: сбить ее удалось за счет организации местной сборки.