Новинки ×

Минивэн Forthing M7 от Dongfeng на замену Peugeot Traveller: цена в России

24.01.2024 183 0 0

На данный момент новый для нашего рынка MPV предложен в единственной комплектации с бензиновым турбомотором и автоматом.

Вэн Forthing M7 для России анонсировали в сентябре прошлого года, тогда сообщалось, что до дилеров машины доберутся до конца осени. Однако цена объявлена только сейчас. Напомним, марка Forthing (она же Fengxing в КНР) принадлежит концерну Dongfeng, к полномасштабному освоению российского рынка она приступила в 2023-м, запустив в продажу кроссовер T5 Evo и минивэн Yacht. Причем у нас бренд представляет не местное подразделение Дунфэна, и даже не новый дистрибьютор Моторинвест, а импортер Иксен Моторс Рус.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

По своим габаритам заднеприводный Forthing M7 сопоставим с растянутыми версиями Peugeot Traveller/Citroen SpaceTourer/Opel Zafira Life. Длина «китайца» равна 5170 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1930 мм, колесная база – 3198 мм. При этом M7 бывает только семиместным, кресла расположены по схеме 2+2+3.

В России вэн доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 224 л.с. (385 Нм), которая сочетается с восьмиступенчатым автоматом от ZF. Мотор может «питаться» АИ-92.

Судя по сайту импортера, сейчас Forthing M7 предложен в единственной комплектации. В списке оборудования значатся: обогрев и электрорегулировки зеркал, кожаная обивка, два люка в крыше, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 11,8 дюйма, подогрев сидений первого и второго рядов (у кресел второго ряда еще есть подставки для ног), передние и боковые подушки безопасности, ESP, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, камера заднего вида, автопарковщик, круиз-контроль, системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон. Кузов может быть белым или черным. Рекомендованная цена Forthing M7 – 5 500 000 рублей.

Это прошлогодние фото Forthing M7 для России, на странице импортера снимков передней панели сейчас нет. В Китае у модели вертикальный планшет мультимедиа-системы
1 / 2
Это прошлогодние фото Forthing M7 для России, на странице импортера снимков передней панели сейчас нет. В Китае у модели вертикальный планшет мультимедиа-системы
2 / 2

Между тем недавно компания Иксен Моторс вывела на наш рынок две модели другого бренда – Venucia, это совместный проект Nissan и Dongfeng. К нам привезли седан D60 Plus и кроссовер V-Online.

минивэн Россия Китай авторынок новинки Forthing Forthing M7 Dongfeng

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Спортивные авто Джон Хеннесси: от гаражного тюнинга к быстрейшим суперкарам планеты В начале 90-х Джон Хеннесси начинал с доработки своего собственного японского спорткара, а спустя два с небольшим десятилетия благодаря его стараниям невероятный Bugatti Veyron Supersport пе... 950 0 0 24.01.2024
Статьи / Кольцевые гонки Всех догнали: как мы выступили в зимней гонке на вылет среди журналистов и блогеров Каждый автожурналист где-то глубоко внутри себя периодически находит гены Айртона Сенны, Себастьена Лёба или Криса Аткинсона, которые не дают ему спокойно жить и вызывают приступы непреодоли... 419 0 3 23.01.2024
Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: итоги 2023 года Почти всё есть, но дорого: примерно так можно кратко охарактеризовать ситуацию с расходниками и запчастями на российском рынке. Жизнь автомобилистам мог бы облегчить курс рубля, но успехов,... 351 0 0 22.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 14065 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8347 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 7400 14 2 04.09.2023
Change privacy settings