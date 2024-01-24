Минивэн Forthing M7 от Dongfeng на замену Peugeot Traveller: цена в России

На данный момент новый для нашего рынка MPV предложен в единственной комплектации с бензиновым турбомотором и автоматом.

Вэн Forthing M7 для России анонсировали в сентябре прошлого года, тогда сообщалось, что до дилеров машины доберутся до конца осени. Однако цена объявлена только сейчас. Напомним, марка Forthing (она же Fengxing в КНР) принадлежит концерну Dongfeng, к полномасштабному освоению российского рынка она приступила в 2023-м, запустив в продажу кроссовер T5 Evo и минивэн Yacht. Причем у нас бренд представляет не местное подразделение Дунфэна, и даже не новый дистрибьютор Моторинвест, а импортер Иксен Моторс Рус.

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По своим габаритам заднеприводный Forthing M7 сопоставим с растянутыми версиями Peugeot Traveller/Citroen SpaceTourer/Opel Zafira Life. Длина «китайца» равна 5170 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1930 мм, колесная база – 3198 мм. При этом M7 бывает только семиместным, кресла расположены по схеме 2+2+3.



В России вэн доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 224 л.с. (385 Нм), которая сочетается с восьмиступенчатым автоматом от ZF. Мотор может «питаться» АИ-92.



Судя по сайту импортера, сейчас Forthing M7 предложен в единственной комплектации. В списке оборудования значатся: обогрев и электрорегулировки зеркал, кожаная обивка, два люка в крыше, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 11,8 дюйма, подогрев сидений первого и второго рядов (у кресел второго ряда еще есть подставки для ног), передние и боковые подушки безопасности, ESP, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, камера заднего вида, автопарковщик, круиз-контроль, системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон. Кузов может быть белым или черным. Рекомендованная цена Forthing M7 – 5 500 000 рублей.

Это прошлогодние фото Forthing M7 для России, на странице импортера снимков передней панели сейчас нет. В Китае у модели вертикальный планшет мультимедиа-системы 1 / 2 Это прошлогодние фото Forthing M7 для России, на странице импортера снимков передней панели сейчас нет. В Китае у модели вертикальный планшет мультимедиа-системы 2 / 2

Между тем недавно компания Иксен Моторс вывела на наш рынок две модели другого бренда – Venucia, это совместный проект Nissan и Dongfeng. К нам привезли седан D60 Plus и кроссовер V-Online.

