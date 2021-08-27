Кроссовер GAC GS8 преобразился не только снаружи: официальные изображения салона

Флагман «поднебесного» концерна со сменой поколений переехал на новую платформу, подрос и обрел гибридную версию с начинкой от Toyota. На домашний рынок такой SUV должен выйти до конца текущего года, причем предшественник, как ожидается, останется в строю.

Презентацию кроссовера Trumpchi GS8 второй генерации (концерн GAC использует бренд Trumpchi лишь на родине) провели еще в июле, но интерьер тогда не показали: стекла машин были наглухо затонированы, а двери заперты. Теперь же производитель рассекретил и салон, правда, это все еще эскизы. Полноценная премьера свежего GS8 пройдет на мотор-шоу в Чэнду 29 августа.

Если внешне сменивший поколение флагман все же напоминает предшественника («второй» кроссовер сохранил угловатые черты и вертикальные блоки фар и фонарей, хотя и кузов, и оптика новые), то внутри от прежнего SUV ничего не осталось. Тут иные передняя панель, рулевое колесо и виртуальная «приборка». Экран мультимедийной системы отныне он «прилеплен» к панели, а не встроен в нее, кроме того, сам планшет увеличился в размерах. Центральные дефлекторы обдува теперь расположены под дисплеем(у предыдущего GS8 они по бокам от тачскрина), еще ниже – на новом же тоннеле – вроде бы разместили беспроводную зарядку для смартфона. Отдельного блока управления «климатом» нет: настройки «вшиты» в мультимедиа. Также кроссовер получил новый селектор коробки. Для модели второй генерации заявлены шести- и семиместная версии, тогда как прежний SUV бывает с салоном на пятерых или семерых.

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По предварительным данным, в список оборудования еще вошли крупный проекционный дисплей (хотя на картинках его не видно), автопарковщик (машину также можно будет припарковать дистанционно), адаптивный круиз-контроль, с которым кроссовер сможет автоматически менять полосу, шторки безопасности для третьего ряда и камеры кругового обзора с режимом имитации вида «сквозь капот».



Напомним, Trumpchi GS8 сменил старую «тележку» Fiat (куплена китайцами еще в 2008 году, на ней же базируются, например Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis) на платформу GPMA (Global Platform Modular Architecture) собственной разработки GAC. В новом поколении кроссовер подрос: длина выросла на 145 мм до 4980 мм, ширина составляет 1950 мм (+40 мм), колесная база увеличена на 120 мм до 2920 мм. И лишь высота уменьшена – 1780 мм (-5 мм).

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Двигатель перешел с предшественника – это бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 252 л.с. Но при этом максимальный крутящий момент вырос – 400 против прежних 390 Нм. Вместо шестиступенчатого «автомата» Aisin теперь восьмиступенчатый, от той же фирмы.



А еще GS8 впервые стал гибридом, но без возможности подзарядки от электросети. У такого кроссовера свой дизайн экстерьера: радиаторную решетку «уронили» до нижней кромки бампера, вдобавок у нее рисунок в виде «волн» вместо «елочки»; бамперы тоже заменили, плюс имеются отдельные противотуманки и выдвижные ручки дверей. Гибридная система – от Тойоты (у GAC и японской компании есть СП в Китае). Имеется в виду THS (Toyota Hybrid System) с электромеханическим вариатором. У «китайца» установка основана на турбомоторе 2.0 от GAC, но всех подробностей концерн не раскрыл, известно лишь, что, как и для «традиционного» кроссовера, для гибрида предусмотрен полный привод.

Гибридный GAC Trumpchi GS8 нового поколения 1 / 2 Гибридный GAC Trumpchi GS8 нового поколения 2 / 2

На родине продажи «второго» Trumpchi GS8 стартуют до конца текущего года. «Первый» кросс в отставку не собирается, машины будут продавать параллельно. За прежний кроссовер в Китае просят минимум 166 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 903 000 рублей по актуальному курсу. В Поднебесной у предшественника также имеется укороченный пятиместный вариант GS8 S (до рестайлинга он назывался GS7), его дальнейшая судьба неизвестна.



Предыдущий GAC Trumpchi GS8, актуальная версия для Китая 1 / 3 Предыдущий GAC Trumpchi GS8, актуальная версия для Китая 2 / 3 Предыдущий GAC Trumpchi GS8, актуальная версия для Китая 3 / 3

В России кроссовер второй генерации продавать пока не планируют – по крайней мере, точно не в этом году, о чем Колёсам ранее рассказали в местном офисе GAC. У нас концерн еще не раскрутился: согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, с января по июль 2021-го совокупный объем продаж всех моделей (помимо GS8, это еще кросс GS5 и минивэн GN8) в РФ составил лишь 379 единиц. Для сравнения, российские дилеры Geely за тот же период реализовали 11 873 автомобиля, результаты Chery и Haval – 18 244 и 19 167 штук соответственно.



В нашей стране кроссовер GAC GS8 со 190-сильным турбомотором 2.0 и 6АКП сегодня стоит от 2 202 900 рублей.