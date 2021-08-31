Кроссовер Genesis GV80 довели до 2022 модельного года: шестиместная версия и другие обновки

Посвежевший флагманский SUV отличился не только наличием исполнения с салоном на шестерых, но и улучшенным оснащением. А вот моторы менять не стали.

Премьера кроссовера Genesis GV80 состоялась в самом начале прошлого года, после чего он сразу же стартовал на домашнем рынке. Всего в 2020-м в Корее было реализовано 34 217 единиц – довольно неплохой результат для дорогой модели длиной почти пять метров. Но в году нынешнем кросс на родине ушел в «минус»: в январе-июле продано 13 706 автомобилей, что на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Покупателей на себя оттягивает более доступный кроссовер Genesis GV70 (результат семи месяцев 2021-го – 26 493 шт.), хотя не исключено, что свою роль сыграл и кризис с поставками комплектующих. Как бы то ни было, но модернизация кстати.

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Прогноз корейских СМИ, которые те дали в июне, сбылся: в 2022 модельном году GV80 обрел шестиместную версию (прежде был представлен в пяти- или семиместном исполнениях). Во втором ряду такого кроссовера установлены два отдельных кресла, между которыми расположен массивный бокс-подлокотник с подстаканниками, беспроводной зарядкой для смартфона и шайбой-контроллером мультимедиа (на спинки передних сидений повесили по планшету). Сами кресла – c воздушными камерами (эту систему в концерне Hyundai-Kia назвали Ergo Motion), обеспечивающими оптимальную посадку.



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Кроме того, во всех вариантах Genesis GV80 доработана климатическая установка (добавлена функция продувки, благодаря которой должны исчезнуть неприятные запахи и уменьшиться количество бактерий), еще появилась система предотвращения повторных столкновений (Multi-Collision Brake, MCB), а мультимедиа теперь может обновляться «по воздуху». Наконец, палитра цветов кузова пополнилась двумя новыми оттенками – красным Mauna Red и фиолетовым Barossa Burgundy (такие предусмотрены и для младшего GV70).



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Двигатели реформы не затронули. Genesis GV80 оснащается бензиновыми «турбочетверкой» 2.5 T-GDI (304 л.с., в РФ этот мотор выдает 249 л.с.) и битурбированным V6 3.5 T-GDI (380 л.с., в РФ – 379 л.с.), а также рядным шестицилиндровым турбодизелем 3.0 (278 л.с., в РФ – 249 л.с.). Коробка одна – восьмиступенчатый «автомат». В Корее Genesis GV80 доступен как с задним, так и с полным приводом (у нас бывает только полноприводным).



На родине за кроссовер 2022 модельного года просят минимум 61 360 000 вон, что эквивалентно примерно 3 877 000 рублей по актуальному курсу. Позже SUV обновится и в других странах.

В России по итогам первого полугодия 2021-го GV80 (от 4 800 000 рублей) возглавляет личный рейтинг марки: с января по июнь реализовано 853 экземпляра. Между тем в РФ вот-вот стартуют продажи GV70 (от 4 200 000 рублей), так что и старший кросс скоро может потерять статус бестселлера.

