Кроссовер Honda Vezel добрался до российского рынка, цена известна

Модель будет представлена в РФ в трёх исполнениях – Lifestyle, Executive, а также в специальной версии Elegance.

Компактный кроссовер Honda актуального поколения появился в 2021 году, на большинстве рынков, в том числе в Европе, он продаётся под индексом HR-V (правда, не стоит путать её с одноименной моделью для Штатов), а в Японии и Китае пятидверка представлена под именем Vezel. Под этим названием автомобиль появится и на российском рынке.

На фото: кроссовер Honda Vezel (версия для китайского рынка)

Импортом кроссоверов из Китая занимается российская компания «Мотор-Плейс». В РФ актуальный Honda Vezel (в версии для поднебесного рынка) предложат в трёх в трёх исполнениях – Lifestyle, Executive, а также в специальной версии Elegance. Ценник стартовой версии трёхрядного паркетника известен – 3 890 000 рублей (стоимость указана с учётом всех акций).

Габаритная длина Honda Vezel равна 4380 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1590 мм, а расстояние между осями – 2610 мм. Объём багажного отделения при сложенных сиденьях третьего ряда составляет 1289 литров, а объём топливного бака – 40 литров. Актуальная модель получила светодиодную головную оптику и 18-дюймовые колёсные диски.

В списке особенностей салона автомобиля числятся панорамная стеклянная крыша, кожаная обивка сидений, а ещё 12 комбинаций трансформации пассажирских кресел и устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Информационно-развлекательная система имеет 9-дюймовый тачскрин, поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Перед водителем располагается виртуальная приборка диагональю 7 дюймов, ей можно управлять с рулевого колеса.

Кроссовер на российский рынок привезут также в спецверсии Elegance. Её отличием является новый сенсорный экран мультимедиа диагональю 10,1 дюйма, при этом система поддерживает беспроводные и проводные соединения Carplay, HiCar, Carlife с опциональными дневным и ночным режимами. Предусмотрены кондиционер и система Breeze – с задними вентиляционными отверстиями и салонным фильтром.

На фото: салон Honda Vezel

Под капотом Honda Vezel располагается бензиновый 1,5-литровый атмосферный четырёхцилиндровый двигатель i-VTEC. Его максимальная отдача составляет 124 л.с., а крутящий момент – 145 Нм. В пару к этому мотору предлагается бесступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – только передний. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,3 литра на 100 км (при расчёте по WLTC).

В оснащение кроссовера, который появится на российском рынке, входит комплекс систем безопасности Honda Sensing. Он включает в себя: адаптивный круиз-контроль, функции торможения для предотвращения столкновений, удержания в полосе движения, предотвращения выезда с дороги, распознавания знаков, контроля поперечного движения при движении задним ходом, а также мониторинг слепых зон. У исполнений Lifestyle и Executive есть система автоматического управления спуском с холма.

Напомним, ранее компания «Мотор-Плейс» также привезла на российский рынок минивэн Honda Odyssey (речь также идёт о версии для китайского рынка).