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Седан Geely Emgrand пятого поколения получил новую начинку

16.06.2026 495 0 0
Седан Geely Emgrand пятого поколения получил новую начинку

В Китае начали принимать заказы на четырехдверку Emgrand последней генерации с гибридной силовой установкой. Бензоэлектрическая модель предложена в трех комплектациях.

Компания Geely активно развивает свою электрифицированную линейку Galaxy. Среди премьер этого года – полностью электрические паркетник Galaxy Starship 7 EV Voyager и седан Galaxy A7, гибридные кроссовер Galaxy M7 и четырехдверка Galaxy Starshine 7. Впрочем, гамму основного бренда китайцы тоже не забывают пополнять «зелеными» версиями. Так, недавно в Китае гибридные модификации с новой силовой установкой i-HEV появились у флагманов Geely Preface и Geely Monjaro. А сегодня на родине открыли прием заявок на бензоэлектрический седан Emgrand последнего поколения – тоже с системой i-HEV.

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Напомним, в Поднебесной такой Эмгранд считается уже пятой генерацией. «Традиционный» седан там стартовал осенью прошлого года с бензиновыми атмосферником 1.5 (120 л.с.) и 181-сильной турбочетверкой аналогичного объема. Причем в качестве свежего Geely Emgrand, по сути, позиционируют чисто бензиновую версию модели Galaxy Starshine 6, которая тоже представляет собой гибрид. Но если «шестерку» можно подключать к розетке, то система i-HEV такой возможностью не обладает.

В состав установки переднеприводного Geely Emgrand i-HEV входят атмосферник 1.5 мощностью 112 л.с. (136 Нм) и электромотор, выдающий 190 л.с. и 240 Нм. Заявлено, что расход топлива в смешанном цикле составляет 3,83 л/100 км (по циклу WLTC).

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В плане дизайна от чисто бензинового «пятого» Emgrand гибрид ничем не отличается, разве что для последнего за доплату предусмотрены особые 17-дюймовые диски (в базе идут 16-дюймовые). Габариты тоже одинаковые. Длина нового Geely Emgrand равна 4815 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2755 мм.

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Гибридный Emgrand i-HEV представлен в трех комплектациях. В базе есть светодиодная оптика, климат-контроль, цифровая приборка на 10,2 дюйма, мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма, камера заднего вида и обычный круиз-контроль. В «средней» версии появляются люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топовый седан – это еще подогрев и вентиляция передних сидений,

Без учета акций за гибридный Geely Emgrand i-HEV сейчас просят 87 900 – 97 900 юаней (около 937 000 – 1,04 млн рублей по текущему курсу). Чисто бензиновый седан Geely Emgrand пятой генерации стоит от 74 900 юаней (798 000 рублей).

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