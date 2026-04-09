Кроссовер Geely Galaxy M7 выходит на рынок: комплектации и цены

09.04.2026 225 0 0
Кроссовер Geely Galaxy M7 выходит на рынок: комплектации и цены

Компания Geely открыла прием заказов на новый гибридный паркетник. Модель предложена исключительно с передним приводом и с двумя вариантами батареи.

Сертификат кроссовера Geely Galaxy M7 внесли в базу китайского Минпрома еще в декабре прошлого года. Сам производитель анонсировал модель в феврале, в том же месяце провели онлайн-презентацию. Вторую премьеру – уже «живьем» – паркетник справил в Китае в марте. Ну а теперь Geely раскрыла все характеристики, объявила предварительные цены и открыла прием заказов.

Компания позиционирует M7 в качестве совершенно новой модели. На деле же это модернизированная версия одного из первых автомобилей электрифицированной серии Galaxy – гибридного L7. «Элька», напомним, дебютировала в 2023-м, в прошлом году ее освежили. К слову, у Geely Galaxy L7 есть и чисто бензиновый брат – Geely Boyue L актуального поколения (в России дореформенный «традиционный» кроссовер известен как Geely Atlas). Как бы то ни было, но в случае с M7 доработок оказалось много.

Объявлено, что в основе Geely Galaxy M7 лежит платформа GEA Evo, тогда как Galaxy L7 построен на разновидности «тележки» CMA. Длина «эмки» равна 4770 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм. Колесная база – те же 2785 мм, что и у Geely Galaxy L7 (длина этой модели составляет 4710 мм).

У Galaxy M7 свой дизайн. Кроссовер получил оригинальные бамперы и традиционные фары вместо двухэтажных у L7, при этом они объединены между собой светящейся полоской. Как и Galaxy L7, новый паркетник имеет монофонарь с заплывающими на боковины секциями. Но диодная начинка – другая. «Эмке» положены 18-, 19- или 20-дюймовые диски.

Внутри Geely Galaxy M7 подражает бензиновому Boyue L, хотя стопроцентного совпадения нет. Модели достались аналогичная передняя панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува, такие же карты дверей, раздельные экраны приборки (10,2 дюйма) и мультимедийной системы (15,4 дюйма). Но руль – свой, верхняя часть двухэтажного центрального тоннеля тоже скомпонована иначе. Мультимедиа работает на операционке Flyme Auto 2 на основе искусственного интеллекта. Объем багажника – 700 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел – 1990 литров.

Кроссовер Geely Galaxy M7 представляет собой подзаряжаемый гибрид, привод исключительно передний. Силовая установка EM-i включает бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.) и 238-сильный электромотор. Паркетник доступен в трех комплектациях. Базовая версия имеет батарею емкостью 18,4 кВт*ч, с ней в электрорежиме автомобиль проедет 130 км по китайскому циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1635 км. Двум остальным исполнениям достался аккумулятор на 29,8 кВт*ч, запас хода только на электротяге – 225 км, совокупная дальнобойность – 1730 км. С места до «сотни» Galaxy M7 с базовой батареей разгоняется за 7,5 секунды, с топовой – за 7,7 секунды.

В списке оборудования самого дешевого кроссовера значатся: панорамный люк, упомянутые выше экраны, беспроводная зарядка, климат-контроль, видеорегистратор и комплекс водительских ассистентов (включает камеры кругового обзора, три радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров, адаптивный «круиз» и т.д.). В следующей комплектации появляются подогрев и вентиляция передних кресел, проекционный дисплей. Топовый паркетник – это еще массажер передних сидений. Кроме того, на старте продаж во всех версиях Galaxy M7 имеет адаптивную подвеску, а первые владельцы самой дорогой версии вдобавок получат аудиосистему с 23 динамиками (включая динамики в подголовниках передних кресел).

Сейчас за Geely Galaxy M7 просят 139 800 – 156 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,6 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу.

Исходный Geely Galaxy L7
Исходный Geely Galaxy L7
Исходный Geely Galaxy L7
Исходный Geely Galaxy L7
Кроссовер Geely Galaxy L7 сегодня доступен в двух переднеприводных модификациях. Первая версия – это тот же атмосферник 1.5 (112 л.с.), 218-сильный электромотор и батарея емкостью 18,4 кВт*ч. Вторая – бензиновый турбодвигатель 1.5 (163 л.с.), 146-сильный электромотор и аккумулятор на 18,7 кВт*ч. Запас хода в электрорежиме един для все вариантов – 115 км. Без учета акций Galaxy L7 стоит 115 800 – 148 800 юаней (1,3 млн – 1,7 млн рублей).

Новые статьи

Статьи / История Cord 810/812: передний привод, наддувный V8 и другие чудеса, не понятые современниками В мировоззрении современного автолюбителя американский автопром – это что-то максимально кондовое с дубовым салонным пластиком, примитивной подвеской, своеобразным дизайном, прожорливым арха... 574 0 2 09.04.2026
Статьи / Обзор Полный привод и «самый большой в сегменте»: обзор обновленного Changan UNI-S Российский бестселлер марки Changan модель UNI-S (в прошлом CS55 и CS55 Plus) обновился. Модель получила измененный дизайн, модернизированное мультимедийное оснащение, а главное – вожделенну... 1863 1 0 08.04.2026
Статьи / Коммерческий транспорт Sinotruk запрягает: китайская «тройка» вместо европейской «семерки» После ухода с рынка «Большой европейской семерки» производителей грузовой техники вряд ли у кого-то возникли иллюзии: оставленный ими лакомый кусок однозначно был не по зубам отечественным... 611 0 0 08.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 48190 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19227 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10045 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
5 Для тех, кто устал от бесконечных настроек: тест-драйв Mazda CX-50
4 Jaecoo и клуб владельцев объединились для помощи приюту для животных
4 Седан Volga C50: первые официальные фотографии и подробности
