Кроссовер Geely Galaxy M7 выходит на рынок: комплектации и цены

Сертификат кроссовера Geely Galaxy M7 внесли в базу китайского Минпрома еще в декабре прошлого года. Сам производитель анонсировал модель в феврале, в том же месяце провели онлайн-презентацию. Вторую премьеру – уже «живьем» – паркетник справил в Китае в марте. Ну а теперь Geely раскрыла все характеристики, объявила предварительные цены и открыла прием заказов.

Компания позиционирует M7 в качестве совершенно новой модели. На деле же это модернизированная версия одного из первых автомобилей электрифицированной серии Galaxy – гибридного L7. «Элька», напомним, дебютировала в 2023-м, в прошлом году ее освежили. К слову, у Geely Galaxy L7 есть и чисто бензиновый брат – Geely Boyue L актуального поколения (в России дореформенный «традиционный» кроссовер известен как Geely Atlas). Как бы то ни было, но в случае с M7 доработок оказалось много.

Объявлено, что в основе Geely Galaxy M7 лежит платформа GEA Evo, тогда как Galaxy L7 построен на разновидности «тележки» CMA. Длина «эмки» равна 4770 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм. Колесная база – те же 2785 мм, что и у Geely Galaxy L7 (длина этой модели составляет 4710 мм).

У Galaxy M7 свой дизайн. Кроссовер получил оригинальные бамперы и традиционные фары вместо двухэтажных у L7, при этом они объединены между собой светящейся полоской. Как и Galaxy L7, новый паркетник имеет монофонарь с заплывающими на боковины секциями. Но диодная начинка – другая. «Эмке» положены 18-, 19- или 20-дюймовые диски.

Внутри Geely Galaxy M7 подражает бензиновому Boyue L, хотя стопроцентного совпадения нет. Модели достались аналогичная передняя панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува, такие же карты дверей, раздельные экраны приборки (10,2 дюйма) и мультимедийной системы (15,4 дюйма). Но руль – свой, верхняя часть двухэтажного центрального тоннеля тоже скомпонована иначе. Мультимедиа работает на операционке Flyme Auto 2 на основе искусственного интеллекта. Объем багажника – 700 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел – 1990 литров.

Кроссовер Geely Galaxy M7 представляет собой подзаряжаемый гибрид, привод исключительно передний. Силовая установка EM-i включает бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.) и 238-сильный электромотор. Паркетник доступен в трех комплектациях. Базовая версия имеет батарею емкостью 18,4 кВт*ч, с ней в электрорежиме автомобиль проедет 130 км по китайскому циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1635 км. Двум остальным исполнениям достался аккумулятор на 29,8 кВт*ч, запас хода только на электротяге – 225 км, совокупная дальнобойность – 1730 км. С места до «сотни» Galaxy M7 с базовой батареей разгоняется за 7,5 секунды, с топовой – за 7,7 секунды.

В списке оборудования самого дешевого кроссовера значатся: панорамный люк, упомянутые выше экраны, беспроводная зарядка, климат-контроль, видеорегистратор и комплекс водительских ассистентов (включает камеры кругового обзора, три радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров, адаптивный «круиз» и т.д.). В следующей комплектации появляются подогрев и вентиляция передних кресел, проекционный дисплей. Топовый паркетник – это еще массажер передних сидений. Кроме того, на старте продаж во всех версиях Galaxy M7 имеет адаптивную подвеску, а первые владельцы самой дорогой версии вдобавок получат аудиосистему с 23 динамиками (включая динамики в подголовниках передних кресел).

Сейчас за Geely Galaxy M7 просят 139 800 – 156 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,6 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу.

Исходный Geely Galaxy L7

Кроссовер Geely Galaxy L7 сегодня доступен в двух переднеприводных модификациях. Первая версия – это тот же атмосферник 1.5 (112 л.с.), 218-сильный электромотор и батарея емкостью 18,4 кВт*ч. Вторая – бензиновый турбодвигатель 1.5 (163 л.с.), 146-сильный электромотор и аккумулятор на 18,7 кВт*ч. Запас хода в электрорежиме един для все вариантов – 115 км. Без учета акций Galaxy L7 стоит 115 800 – 148 800 юаней (1,3 млн – 1,7 млн рублей).