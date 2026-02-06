Новый кроссовер Geely Galaxy M7 готовится к старту продаж

В базе Минпрома КНР кроссовер Geely Galaxy M7 засветился еще в декабре прошлого года, его первые официальные изображения выложили в Сеть в начале этой недели. А теперь Geely провела онлайн-презентацию новинки. Причем премьеру транслировали из студии, расположенной в итальянском Милане, а видео было переведено на английский язык. Все это может служить косвенными признаками того, что следом за семейством паркетников Galaxy EX5/EX5 EM-i (они же Galaxy Starship 7 и Galaxy E5 на родине) новый SUV станет по-настоящему глобальной моделью. Впрочем, дебютным рынком для Galaxy M7 все-таки будет Поднебесная.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Длина свежего кроссовера равна 4770 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1985 мм. Колесная база – те же 2785 мм, что и у гибридного Galaxy L7 и родственного «эльке» чисто бензинового рестайлингового Geely Boyue L (в России дореформенный кросс известен как Geely Atlas). Кстати, профиль у всех трех кроссоверов почти идентичный. То есть M7, видимо, является еще одним братом перечисленных паркетников.

Однако дизайн у Geely Galaxy M7 все же свой. Кроссовер получил фары более плавной формы, чем у Boyue L, вдобавок оптику «эмки» объединяет светящаяся плашка. По краям переднего бампера есть «жабры». Как и Galaxy L7, новый кроссовер имеет монофонарь с заплывающими на боковины секциями. Но диодная начинка – другая.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Внутри Geely Galaxy M7 подражает «традиционному» Geely Boyue L, хотя стопроцентного совпадения нет. Новый кроссовер получил аналогичную переднюю панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува, такие же карты дверей, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Но руль – свой, верхняя часть двухэтажного центрального тоннеля тоже скомпонована иначе. Мультимедиа работает на операционке Flyme Auto. В списке оборудования еще заявлены беспроводная зарядка, аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками, панорамная крыша и атмосферная подсветка «на базе искусственного интеллекта».

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Geely Galaxy M7 является подзаряжаемым гибридом. Силовая установка EM-i включает бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 112 л.с. и один электромотор (отдача электродвигателя все еще не раскрыта). Китайские профильные СМИ пишут, что паркетник предложат с батареей емкостью 18,4 или 29,8 кВт*ч. Максимальный запас хода в электрическом режиме – 225 км по циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1730 км.

На домашний рынок Geely Galaxy M7 должен выйти до конца первого полугодия, цены пока не объявлены. Чисто бензиновый Geely Boyue L там сейчас стоит от 99 900 юаней (около 1,1 млн рублей по актуальному курсу), гибрид Geely Galaxy L7 обойдется минимум в 115 800 юаней (1,3 млн рублей).