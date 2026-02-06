Гибридные авто ×

Новый кроссовер Geely Galaxy M7 готовится к старту продаж

06.02.2026 87 0 0
Новый кроссовер Geely Galaxy M7 готовится к старту продаж

Дебютным рынком для нового гибридного паркетника Geely станет родной Китай. Впоследствии модель вполне могут отправить на экспорт.

В базе Минпрома КНР кроссовер Geely Galaxy M7 засветился еще в декабре прошлого года, его первые официальные изображения выложили в Сеть в начале этой недели. А теперь Geely провела онлайн-презентацию новинки. Причем премьеру транслировали из студии, расположенной в итальянском Милане, а видео было переведено на английский язык. Все это может служить косвенными признаками того, что следом за семейством паркетников Galaxy EX5/EX5 EM-i (они же Galaxy Starship 7 и Galaxy E5 на родине) новый SUV станет по-настоящему глобальной моделью. Впрочем, дебютным рынком для Galaxy M7 все-таки будет Поднебесная.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Длина свежего кроссовера равна 4770 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1985 мм. Колесная база – те же 2785 мм, что и у гибридного Galaxy L7 и родственного «эльке» чисто бензинового рестайлингового Geely Boyue L (в России дореформенный кросс известен как Geely Atlas). Кстати, профиль у всех трех кроссоверов почти идентичный. То есть M7, видимо, является еще одним братом перечисленных паркетников.

Однако дизайн у Geely Galaxy M7 все же свой. Кроссовер получил фары более плавной формы, чем у Boyue L, вдобавок оптику «эмки» объединяет светящаяся плашка. По краям переднего бампера есть «жабры». Как и Galaxy L7, новый кроссовер имеет монофонарь с заплывающими на боковины секциями. Но диодная начинка – другая.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Внутри Geely Galaxy M7 подражает «традиционному» Geely Boyue L, хотя стопроцентного совпадения нет. Новый кроссовер получил аналогичную переднюю панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува, такие же карты дверей, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Но руль – свой, верхняя часть двухэтажного центрального тоннеля тоже скомпонована иначе. Мультимедиа работает на операционке Flyme Auto. В списке оборудования еще заявлены беспроводная зарядка, аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками, панорамная крыша и атмосферная подсветка «на базе искусственного интеллекта».

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Geely Galaxy M7 является подзаряжаемым гибридом. Силовая установка EM-i включает бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 112 л.с. и один электромотор (отдача электродвигателя все еще не раскрыта). Китайские профильные СМИ пишут, что паркетник предложат с батареей емкостью 18,4 или 29,8 кВт*ч. Максимальный запас хода в электрическом режиме – 225 км по циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1730 км.

На домашний рынок Geely Galaxy M7 должен выйти до конца первого полугодия, цены пока не объявлены. Чисто бензиновый Geely Boyue L там сейчас стоит от 99 900 юаней (около 1,1 млн рублей по актуальному курсу), гибрид Geely Galaxy L7 обойдется минимум в 115 800 юаней (1,3 млн рублей).

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely Galaxy M7 Geely Boyue
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Почему примерзают тормоза и как этого избежать Зимой автомобиль может простить многое: редкие мойки, грязь на ковриках, лёд на стёклах. Но когда машина отказывается ехать из-за примёрзших тормозов, становится уже не до философии. Разбира... 12 0 0 06.02.2026
Статьи / Гаджеты Качать насосом или нажать на кнопку? Как работал эфирный «пускач» из СССР Многие считают красивые баллончики с броскими этикетками «быстрый старт» порождением постсоветской эпохи, однако нечто подобное было отлично известно автолюбителям и во времена СССР. Правда,... 433 2 3 05.02.2026
Статьи / Авто с пробегом Nissan Murano II (Z51) с пробегом: электрика и салон удачные, но кузову не повезло Кроссоверы размера Nissan Murano обычно пользуются завидным успехом, причём в том числе – и на вторичном рынке. Но подержанный Murano в полтора раза дешевле не только близкого по размерам To... 1128 3 0 04.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76437 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46598 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19085 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти е...
12 Слишком большой, чтобы быть скучным: тест-драйв Huanghai N7
7 5 причин покупать и не покупать Tank 300
Новые комментарии
Change privacy settings