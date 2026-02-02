Гибридные авто ×

Кроссовер Geely Galaxy M7 показался на официальных фото

02.02.2026 648 0 0
Кроссовер Geely Galaxy M7 показался на официальных фото

Новый паркетник Geely будет доступен с гибридной установкой. В продаже модель ждут в ближайшие месяцы.

Сертификат кроссовера Geely Galaxy M7 появился в базе Минпрома КНР еще в декабре, затем в Сеть стали выкладывать шпионские фото. Теперь же сама марка анонсировала новинку, опубликовав несколько фирменных изображений. Также напомним, что Galaxy в Китае – это отдельное электрифицированное семейство Geely. Вот и грядущий паркетник M7 представляет собой подзаряжаемый гибрид.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Среди особенностей внешности кроссовера – гладкий «нос», встроенные в бампер радиаторная решетка и «жабры», «заостренные» фары, которые к тому же объединены между собой светящейся полоской, и сделанные в виде единой плашки задние фонари.

Geely Galaxy M7 на фото Минпрома КНР
Geely Galaxy M7 на фото Минпрома КНР
1 / 2
Geely Galaxy M7 на фото Минпрома КНР
Geely Galaxy M7 на фото Минпрома КНР
2 / 2

Согласно сертификату, длина Geely Galaxy M7 равна 4770 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1985 мм. Колесная база – те же 2785 мм, что и у чисто бензинового рестайлингового Geely Boyue L (в России дореформенный кросс известен как Geely Atlas). Кстати, профиль у машин почти идентичный, то есть не исключено, что «традиционный» паркетник и стал донором для Galaxy M7.

Внутри гибрид тоже подражает адресованному Китаю «традиционному» кроссу, хотя стопроцентного совпадения нет. Так, Geely Galaxy M7 получил аналогичную переднюю панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува, такие же карты дверей, раздельные экраны приборки и мультимедиа. Но руль у гибридного паркетника – свой, центральный тоннель тоже скомпонован иначе.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Силовая установка EM-i кроссовера Geely Galaxy M7 включает бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 112 л.с. и один электромотор (отдача электродвигателя пока не раскрыта). Китайские профильные СМИ пишут, что гибрид предложат с батареей емкостью 18,4 или 29,8 кВт*ч. Сама Geely объявила о том, что максимальный запас хода в электрическом режиме составляет 225 км по циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1730 км.

На домашний рынок Geely Galaxy M7 должен выйти в ближайшие месяцы.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely Galaxy M7 Geely Boyue Geely Atlas
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Что делать, если примёрзли дворники, и как этого избежать Зима не даёт водителям скучать: один из типичных сюрпризов морозного утра – примёрзшие к ветровому стеклу дворники. Чтобы не начинать день с покупки новых щёток, разберёмся, как действовать... 69 0 0 02.02.2026
Статьи / Мнение без фильтров Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти ещё больше? Помните Булгакова? Вот этот отрывок из “Собачьего сердца”:- Не читайте перед завтраком советских газет.- Так ведь других нет.- Вот никаких и не читайте.Я сделал глупость и посмотрел с утра м... 303 11 2 02.02.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Tank 300 Хочется покорять серьёзное бездорожье, продолжая при этом оставаться в комфорте автомобиля довольно высокого класса? Для этого вполне подходит Tank 300, который сейчас уже можно купить подер... 8744 5 1 01.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76321 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46510 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18958 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
17 Кроссоверы удались, ждем седан: Tenet подводит итоги 2025 года
11 Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти е...
8 Когда старый премиум-класс – не финансовая ошибка: опыт владения Lexus...
Новые комментарии
Change privacy settings