Кроссовер Geely Galaxy M7 показался на официальных фото

Новый паркетник Geely будет доступен с гибридной установкой. В продаже модель ждут в ближайшие месяцы.

Сертификат кроссовера Geely Galaxy M7 появился в базе Минпрома КНР еще в декабре, затем в Сеть стали выкладывать шпионские фото. Теперь же сама марка анонсировала новинку, опубликовав несколько фирменных изображений. Также напомним, что Galaxy в Китае – это отдельное электрифицированное семейство Geely. Вот и грядущий паркетник M7 представляет собой подзаряжаемый гибрид.

Среди особенностей внешности кроссовера – гладкий «нос», встроенные в бампер радиаторная решетка и «жабры», «заостренные» фары, которые к тому же объединены между собой светящейся полоской, и сделанные в виде единой плашки задние фонари.

Согласно сертификату, длина Geely Galaxy M7 равна 4770 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1985 мм. Колесная база – те же 2785 мм, что и у чисто бензинового рестайлингового Geely Boyue L (в России дореформенный кросс известен как Geely Atlas). Кстати, профиль у машин почти идентичный, то есть не исключено, что «традиционный» паркетник и стал донором для Galaxy M7.

Внутри гибрид тоже подражает адресованному Китаю «традиционному» кроссу, хотя стопроцентного совпадения нет. Так, Geely Galaxy M7 получил аналогичную переднюю панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува, такие же карты дверей, раздельные экраны приборки и мультимедиа. Но руль у гибридного паркетника – свой, центральный тоннель тоже скомпонован иначе.

Силовая установка EM-i кроссовера Geely Galaxy M7 включает бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 112 л.с. и один электромотор (отдача электродвигателя пока не раскрыта). Китайские профильные СМИ пишут, что гибрид предложат с батареей емкостью 18,4 или 29,8 кВт*ч. Сама Geely объявила о том, что максимальный запас хода в электрическом режиме составляет 225 км по циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1730 км.

На домашний рынок Geely Galaxy M7 должен выйти в ближайшие месяцы.