Появились подробности о новом кроссовере Geely Galaxy M7 EM-i

Грядущий паркетник, снимки которого были опубликованы в базе китайского минпрома, скорее всего, появится в продаже на домашнем рынке в 2026 году.

Китайский холдинг Geely продолжает расширять свою электрифицированную линейку Galaxy: в скором будущем ряд пополнится за счёт нового кроссовера M7, который получит гибридную силовую установку EM-i. Фотографии, раскрывающие внешность этого SUV, а также первые технические подробности будущей новинки были на днях опубликованы в базе минпрома КНР.

На фото: кроссовер Geely Galaxy M7 EM-i

Габаритная длина Geely Galaxy M7 EM-i составляет 4770 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм. Расстояние между осями равно 2785 мм, кстати, как и у предназначенного для Китая нового Geely Boyue L (в РФ предшественник называется Atlas). Отметим, в профиль «эмка» почти совпадает со свежим Boyue L, а значит, не исключено, что M7 в итоге может оказаться гибридным родственником чисто бензинового паркетника.

Судя по снимкам из базы китайского минпрома, новинка получила внешность в фирменном стиле линейки Galaxy – с гладкой передней частью (без заглушки на месте радиаторной решётки), скромным логотипом из прямоугольников, довольно крупным центральным воздухозаборником в нижней части переднего бампера и парой вертикальных боковых воздуховодов.

Ещё паркетник получил обвес из чёрного пластика со вставками под хром и слегка «оквадраченными» накладками на колёсные арки. Geely Galaxy M7 EM-i положены колёсные диски различного дизайна (в зависимости от версии) размером 18,19 и 20 дюймов. Кроссовер с покатой крышей и короткими свесами снабдили обычными наружными зеркалами и традиционными дверными ручками. Корма украшена небольшим спойлером со стоп-сигналом, а также «монофонарём», по центру которого располагается надпись с названием бренда.

Снимков салона Geely Galaxy M7 EM-i пока нет. Известно, что он рассчитан на пятерых седоков. Не исключено, что интерьер грядущего паркетника будет унифицирован с другими моделями линейки Galaxy. В этом случае он, вероятно, получит узкий горизонтальный дисплей виртуальной приборки и большой отдельный планшет информационно-развлекательной системы.

Согласно информации базы минпрома КНР, новинку оснастят гибридной силовой установкой EM-i. В её основу входит бензиновый 1,5-литровый атмосферник, максимальная отдача которого составляет 111 л.с. Известно, что у модели будет литий-железо-фосфатная тяговая батарея с возможностью подзарядки от внешнего источника. Максимальная скорость этого кроссовера составляет 180 км/ч. Остальные подробности появятся позже.

Напомним, сейчас к старту продаж продолжает готовиться минивэн Geely Galaxy V900. В конце прошлого месяца компания похвасталась мировым рекордом этой модели: в машину смогли поместиться 42 человека, в итоге минивэн был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.