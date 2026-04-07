07.04.2026 115 0 0
Седан Geely Galaxy A7: анонсирована новая версия с другими дизайном и начинкой

Компания Geely распространила изображения чисто электрической четырехдверки Galaxy A7. От уже продающегося гибридного варианта новое исполнение отличается не только начинкой, но оформлением передней части.

Крупный седан Geely Galaxy A7 стартовал в Китае летом 2025-го в виде подзаряжаемого гибрида. А в начале года нынешнего благодаря очередному сливу местного Минпрома стало известно о том, что у модели будет еще и чисто электрическая версия. Теперь же сама компания опубликовала фирменные изображения электрокара. На рынок новая версия выйдет под именем Geely Galaxy A7 EV.

Внешне от гибрида электроседан отличается в основном оформлением передней части. У Galaxy A7 EV другой бампер – с узкими «прорезями» вместо массивных ребристых вставок. Кроме того, бампер EV-версии лишен хромированных плашек. Ну и еще новому исполнению достались диски другого дизайна.

Длина Geely Galaxy A7 EV равна 4935 мм против 4918 мм у гибридной четырехдверки. Высота – 1500 мм вместо 1495 мм. Ширина и колесная база совпадают – 1905 и 2845 мм соответственно.

Внутри электроверсия повторила гибрид. В салоне установлены двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Мультимедиа – на основе искусственного интеллекта. На тоннеле Galaxy A7 EV – отделка «под дерево» (для «просто» A7 такая тоже предусмотрена, плюс можно выбрать интерьер с глянцевым пластиком). Предполагается, что в список оборудования топового электроседана еще вошли аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского кресла), панорамный люк, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, проекционный дисплей, камеры кругового обзора.

По предварительным данным, Geely Galaxy A7 EV имеет 218-сильный электромотор на передней оси. Китайские СМИ пишут, что новое исполнение будет доступно с батареей емкостью 49,52 или 58,05 кВт*ч, запас хода – 470 или 550 км (по какому циклу рассчитана дальнобойность – не уточняется). Силовая установка EM-i гибридного A7 включает четырехцилиндровый бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.) и 238-сильный электромотор (тоже спереди). Такому седану положен аккумулятор емкостью 8,5 или 18,4 кВт*ч, только на электротяге он проедет 70 или 150 км по циклу CLTC.

Полноценную премьеру электрический Geely Galaxy A7 EV справит в ближайшее время. Гибридный седан без учета спецпредложений сегодня стоит 89 800 – 125 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,03 млн – 1,44 млн рублей по актуальному курсу.

седан Китай авторынок электромобиль новинки Geely Geely Galaxy A7

 

Новые статьи

Статьи / Интервью Кристос Павлидис, главный дизайнер Exeed: о философии дизайна и будущем бренда Современный автомобиль – это баланс между инженерными решениями, технологиями и идеями. Главный дизайнер Exeed Кристос Павлидис рассказал нам в интервью, почему всё начинается с формы, как с... 254 0 0 06.04.2026
Статьи / Мнение без фильтров Будущее отменяется: почему автопром передумал ехать дальше Автопром всегда любил играть в пророка. Концепт-кары – как обещания на первом свидании: дерзкие, красивые и почти никогда не исполняются. Но раньше это было хотя бы просто кокетство. Сегодня... 876 4 0 06.04.2026
Статьи / История Японская кухня: как появилась и почему провалилась Alfa Romeo Arna Почти каждая модель Alfa Romeo в своё время разбивала сердца поклонников знойных «итальянок» по всему миру. Это были как модели с цифровыми индексами – 156, 159, 166, так и Альфы с собственн... 1037 0 0 04.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 48108 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19119 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 9894 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
5 Совместный проект Land Rover и Chery: рассекречен предвестник нового F...
4 Рамный внедорожник Hyundai Boulder стал предвестником нового пикапа ма...
4 Седан Volga C50: первые официальные фотографии и подробности
Новые комментарии
