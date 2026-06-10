Новинки ×
  • Geely Galaxy Starship 7, который знаком россиянам: новая версия предложена сразу со скидками

Geely Galaxy Starship 7, который знаком россиянам: новая версия предложена сразу со скидками

10.06.2026 216 0 1
Geely Galaxy Starship 7, который знаком россиянам: новая версия предложена сразу со скидками

Компания Geely открыла прием заказов на электрическую версию кроссовера Galaxy Starship 7. Модель доступна исключительно с передним приводом, батарею можно выбрать.

В виде подзаряжаемого гибрида паркетник Geely Galaxy Starship 7 продается в Китае с 2024-го. Ближайшим родственником этой пятидверки является чисто электрический Galaxy E5, который вышел на домашний рынок в том же году. А затем оба паркетника добрались и до России: гибрид у нас представлен как Geely EX5 EM-i, электрокар зовется Geely EX5.

Гибридный Geely Galaxy Starship 7, он же Geely EX5 EM-i в России
Гибридный Geely Galaxy Starship 7, он же Geely EX5 EM-i в России
1 / 2
Электрический Geely Galaxy E5, он же Geely EX5 в России
Электрический Geely Galaxy E5, он же Geely EX5 в России
2 / 2

В 2025-м выяснилось, что, несмотря на наличие «зеленого» брата, и у непосредственно Starship 7 на родине будет электроверсия: новую модификацию внесли в базу Минпрома КНР. Но официальный анонс состоялся лишь в апреле нынешнего года. Теперь же в Поднебесной раскрыли все характеристики и объявили предварительные цены, местные дилеры начали принимать заказы. Полное название электрокросса звучит как Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager.

Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
1 / 4
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
2 / 4
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
3 / 4
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
4 / 4

От гибридного кроссовера новая версия слегка отличается дизайном экстерьера. У Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager другой передний бампер с более крупным воздухозаборником в нижней части, под компактными фарами появились «жабры». Задний бампер тоже подретушировали. Кроме того, у EV-версии лючок для зарядки расположен на правом переднем крыле (у гибрида он сзади).

Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager

По уточненным данным, длина Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager равна 4750 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1680 мм. Гибридный Starship 7 чуть короче (4740 мм) и выше (1685 мм). Колесная база у машин совпадает – 2755 мм. Ну и для сравнения, размеры электрокросса Geely Galaxy E5: 4615/1901/1670 мм, расстояние между осями – 2750 мм.

Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager

Внутри Galaxy Starship 7 EV Voyager повторил гибрид, тут аналогичные передняя панель, двухспицевый руль и двухэтажный тоннель, раздельные экраны приборки (10,2 дюйма) и мультимедийной системы. При этом электрокроссоверу во всех комплектациях положен планшет мультимедиа диагональю 14,6 дюйма, тогда как у гибридной версии такой планшет идет только в базе, а в остальных версиях – дисплей на 15,4 дюйма.

Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
1 / 6
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
2 / 6
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
3 / 6
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
4 / 6
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
5 / 6
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager
6 / 6

Электрический паркетник предложен с единственным 218-сильным мотором (320 Нм) на передней оси. Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager доступен в четырех версиях. Две из них имеют батарею емкостью 60,22 кВт*ч, они проедут 525 км по китайскому циклу CLTC. Остальным исполнениям достался аккумулятор на 68,39 кВт*ч, запас хода – уже 605 км. У местного «зеленого» Geely Galaxy E5 аналогичная техника, но он чуть дальнобойнее – 530 и 610 км.

Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager

В списке оборудования самого дешевого Galaxy Starship 7 EV Voyager значатся: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, воздухозаборник с активными заслонками, электропривод багажной двери с функцией запоминания заданной высоты, упомянутые выше экраны, климат-контроль, камеры кругового обзора, обычный круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. В дорогих версиях также есть панорамный люк, выдвижные ящики под задним диваном, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, аудиосистема с 16 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского кресла). Наконец, топовый паркетник получил 19-дюймовые колеса, атмосферную подсветку интерьера и подогрев руля.

Электрический Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager предварительно оценили в 109 800 – 129 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,16 млн – 1,37 млн рублей по текущему курсу. При этом первые покупатели могут воспользоваться спецпредложениями, с их учетом кроссовер обойдется в 99 800 – 119 800 юаней (1,05 млн – 1,27 млн рублей). Гибридный Galaxy Starship 7 без учета акций стоит от 101 800 юаней (1,08 млн рублей). Информации о планах Geely поставлять свежий электрокросс в Россию пока нет.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Geely Geely Galaxy Starship 7 Geely EX5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Говорят, что китайцы не пользуются китайским: что уходит на экспорт, а что на внешний рынок В Интернете можно наткнуться на расхожее убеждение, что сами китайцы свою продукцию принципиально не жалуют. Якобы все автомобили из КНР, которые мы видим на своих дорогах, местному рынку ли... 1008 1 1 10.06.2026
Статьи / Колёсная база Срок годности и хранение моторного масла: надо ли выбирать канистру с поздней датой выпуска При покупке моторного масла многие водители в первую очередь обращают внимание на дату его изготовления. Распространено мнение, что чем свежее продукт, тем выше его качество. Поэтому покупат... 3169 0 1 09.06.2026
Статьи / Колёсная база Как снизить расход топлива: рабочие способы для города и трассы Стоимость бензина теперь умеет воспитывать лучше любого инструктора – сразу начинаешь смотреть на расход топлива не как на абстрактную цифру, а как на отдельную статью личного бюджета. И это... 1514 1 4 08.06.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42463 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 12697 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 10997 12 0 01.06.2026
Обсуждаемое
16 О, декаданс: почему мы живём в эпоху самых странных автомобилей в исто...
11 Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор»
6 Представительский седан Senat 900 стал первой моделью нового российско...
Новые комментарии
Change privacy settings