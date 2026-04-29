Кроссовер Geely Galaxy Starship 7, который доступен и в России: анонсирована новая версия

Компания Geely решила расширить линейку версий модели Galaxy Starship 7 за счет полностью электрического исполнения. Ожидается, что новую модификацию предложат с единственным мотором на передней оси, а вот батарею можно будет выбрать.

Паркетник Geely Galaxy Starship 7 стартовал в Китае в 2024 году в виде подзаряжаемого гибрида. Ближайшим родственником этого SUV является чисто электрический Galaxy E5, который вышел на домашний рынок несколькими месяцами ранее. Однако в прошлом году выяснилось, что, несмотря на наличие «зеленого» брата, и у непосредственно Starship 7 будет электроверсия: такую модификацию внесли в базу Минпрома КНР. Ну а теперь электрический вариант анонсировали официально – на родине его будут продавать как Geely Galaxy Starship 7 EV. Напомним также, что гибрид и тот, другой, электрокросс представлены и в России. Первый у нас зовется Geely EX5 EM-i, второй – это Geely EX5.

Гибридный Geely Galaxy Starship 7 для Китая. В России кроссовер представлен как Geely Galaxy EX5 EM-i

Внешне от гибридного кроссовера электрический Geely Galaxy Starship 7 EV слегка отличается оформлением передка (у Galaxy E5/EX5 свой дизайн). Так, новая версия получила модернизированный бампер с более крупным воздухозаборником в нижней части. А под компактными фарами имеются «жабры». Задний бампер тоже подретушировали – на нем красуется новая серебристая накладка. Ну и еще на переднем крыле появился лючок зарядки.

Размеры такие же, как у локального гибрида. Длина Geely Galaxy Starship 7 EV равна 4740 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2755 мм. Для сравнения, габариты электрокросса Geely Galaxy E5: 4615/1901/1670 мм, расстояние между осями – 2750 мм.

Внутри новый EV-кроссовер повторил гибридный вариант. В салоне установлены двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Дефлекторы обдува сделаны в виде единой полоски.

Geely Galaxy Starship 7 EV сертифицирован с единственным 218-сильным электромотором на передней оси. Китайские СМИ считают, что новую версию предложат с батареей емкостью 60,22 или 68,39 кВт*ч, запас хода – 525 или 605 км по циклу CLTC.

Силовая установка EM-i гибридного Geely Galaxy Starship 7 для Китая включает бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.), 238-сильный электродвигатель на передней оси и батарею емкостью 19,09 кВт*ч. Электрический Geely Galaxy E5 актуального модельного года на родине доступен с теми же 218-сильным мотором (тоже спереди) и аккумулятором (60,22 или 68,39 кВт*ч), его запас хода – 530 или 610 км.

В продажу Geely Galaxy Starship 7 EV поступит в ближайшее время. Гибрид на домашнем рынке без учета акций стоит от 101 800 юаней (примерно 1,1 млн рублей по текущему курсу), электрический Geely Galaxy E5 – от 109 800 юаней (1,2 млн рублей). Доберется ли свежий EV-кроссовер до России – пока неизвестно.