Гибридные авто ×
16.04.2026
Представлен седан Geely Galaxy Starshine 7: недорого, богато, есть полный привод

Компания Geely открыла прием заказов на новую гибридную четырехдверку. Модель доступна с передним или полным приводом. У нее внушительный список оборудования и довольно привлекательные цены.

Первые фирменные изображения подзаряжаемого гибридного седана Galaxy Starshine 7 компания Geely опубликовала в середине марта, в конце того же месяца появились дополнительные картинки и свежие подробности. Теперь в Китае провели полноценную презентацию, раскрыли комплектации и предварительные цены и начали принимать заявки.

Внешность Geely Galaxy Starshine 7 выполнена в стиле младшего гибрида Galaxy Starshine 6 и его чисто бензиновой версии, которая на родине представлена в качестве Emgrand пятой генерации. Но у «семерки» все же свой дизайн экстерьера. Модель получила оригинальные радиаторную решетку, бамперы и задние фонари, в фарах – другая светодиодная начинка. Окантовка решетки имеет подсветку, причем она идет уже в базе.

Объявлено, что в основе седана лежит платформа GEA Evo. Длина Geely Galaxy Starshine 7 равна 4958 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1505 мм. Колесная база в зависимости от модификации – 2845 или 2852 мм. Для сравнения, длина Galaxy Starshine 6 – 4806 мм, расстояние между осями – 2756 мм. Показатели Geely Emgrand нового поколения – 4815 и 2755 мм соответственно. Объем багажника нового Galaxy Starshine 7 составляет 541 литр.

В салоне – виртуальная приборка под козырьком и отдельно стоящий планшет мультимедийной системы. Мультимедиа работает на операционке Flyme Auto 2. В верхней части двухэтажного центрального тоннеля расположены площадка для беспроводной зарядки, дублирующая настройки мультимедиа «хрустальная» шайба и несколько физических кнопок. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. За доплату поверх передней панели может быть установлен глазастый кубик – это ассистент Eva, который способен поворачиваться к водителю или пассажиру и менять «выражение лица».

Сейчас Geely Galaxy Starshine 7 доступен в четырех версиях, три из них – переднеприводные. Топовый же вариант получил полный привод, и именно у этой версии колесная база чуть больше, чем у остальных. Силовая установка всех исполнений включает бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5 (111,5 л.с.) и расположенный на передней оси электромотор мощностью 190 л.с. У полноприводного седана на задней оси установлен дополнительный электродвигатель мощностью 122 л.с. 

Суммарная отдача системы переднеприводного Galaxy Starshine 7 – 302 л.с. и 376 Нм, полноприводного – 424 л.с. и 526 Нм. Все версии имеют батарею емкостью 28,3 кВт*ч. Только на электротяге переднеприводная четырехдверка проедет 230 км по циклу CLTC, полноприводная – 220 км. С 0 до 100 км/ч переднеприводный Geely Galaxy Starshine 7 разгоняется за 7,8 секунды, полноприводный – за 5,4 секунды. Максимальная скорость – 185 и 190 км/ч соответственно.

В списке оборудования самого дешевого седана значатся: 18-дюймовые диски, упомянутые выше виртуальная приборка (10,2 дюйма) и мультимедиа с планшетом диагональю 14,6 дюйма, камеры кругового обзора, круиз-контроль. В следующей по старшинству комплектации появляются панорамный люк, обогрев руля, подогрев и вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка, аудиосистема с 16 динамиками, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. 

Предтоповая версия – это 19-дюймовые диски, центральный экран на 15,4 дюйма, проекционный дисплей и расширенный комплекс водительских ассистентов. Полноприводный седан вдобавок имеет систему бесконтактного открывания багажника (с функцией «запоминания высоты»), массажер передних кресел, память настроек водительского сиденья. Опционально для топ-версии предусмотрены вентиляция, подогрев и массажер задних кресел. А еще на старте продаж у всех исполнений есть адаптивная подвеска.

Сейчас за переднеприводный гибрид Geely Galaxy Starshine 7 просят 112 800 – 128 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,26 млн – 1,44 млн рублей по текущему курсу. Полноприводный седан оценили в 142 800 юаней (около 1,6 млн рублей). Раз цены пока предварительные, то после запуска «живых» продаж цены реальные наверняка окажутся чуть ниже.

седан Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely Galaxy Starshine 7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые комментарии
Change privacy settings