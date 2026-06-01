01.06.2026 198 1 0
Кей-кар BYD Racco скоро стартует в Японии. У него будет конкурент, созданный при участии Chery

Компания BYD продолжает подогревать интерес к микровэну Racco, адресованному японскому рынку. Там новинка будет доступна в трех комплектациях. А в следующем году у нее появится конкурент, разработанный при участии фирмы Chery.

Первый показ электрического микровэна BYD Racco провели в Токио осенью 2025-го, в начале года нынешнего был рассекречен интерьер новинки. Напомним, эта модель создана китайской компанией специально для Японии: Racco относится к популярному там сегменту кей-каров. Так вот теперь BYD озвучила состав комплектаций. Одновременно производитель запустил в Стране восходящего солнца конкурс, приуроченный к грядущему старту продаж. Японцам предложили угадать цену топ-версии. Ну или нужно выдвинуть максимально близкое предположение. Главный приз – собственно, BYD Racco. Победителя назовут 28 июля, тогда же опубликуют прайс-лист новинки.

Размеры Racco, разумеется, регламентированы японским законодательством для кей-каров. Длина – 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1800 мм. Электрокар будет доступен с единственным мотором на передней оси, его мощность все еще не озвучена. BYD Racco предложат в трех версиях. По предварительным данным, базовая имеет батарею емкостью 20 кВт*ч, запас хода этого исполнения – 200 км. Два остальных варианта получили аккумулятор на 30 кВт*ч, они проедут 300 км.

Самая дешевая версия не имеет собственного названия. В списке оборудования такого кей-кара BYD Racco значатся: 15-дюймовые колеса, сдвижные задние двери с электроприводом, тканевая обивка, мультимедийная система с экраном диагональю 10,1 дюйма, шесть подушек безопасности, камера заднего вида. 

«Средняя» комплектация называется Plus, она дополнительно имеет противотуманки, комбинированную обивку (ткань и искусственная кожа), подогрев руля и передних сидений, вдобавок передние двери можно разблокировать, поднеся к ним смартфон. Топовый Racco Premium – это еще функция бесконтактного открывания боковых дверей (нужно лишь провести ногой под днищем), обивка из «экокожи», электрорегулировки водительского кресла и камеры кругового обзора.

Между тем в следующем году в Японии запустят новый бренд EMTA, который тоже имеет китайское происхождение. Эта марка – проект компании Electric Mobility Technologies (EMT), созданной при участии нескольких «поднебесных» фирм, включая Chery. Причем именно Chery заявлена как поставщик «платформы» и «передовых» водительских ассистентов. Производство наладят в Китае же, им займется другая китайская компания — Jiangsu Yueda Automobile Group.

Первенцем бренда EMTA также станет электрический кей-кар, но в формате хэтчбека. Эта модель получила незатейливое название #01, однако ее характеристики раскроют позже. А вообще в ближайших планах EMTA выпуск четырех моделей: помимо «единички», линейка будет включать более компактный хэтчбек, кроссовер и минивэн. В случае успеха марки рассматривается производство ее машин в самой Японии.

Япония Китай авторынок электромобиль новинки BYD BYD Racco EMTA Chery

 

01.06.2026 18:54
Петя Иванов

С Японией что-то происходит. Парой дней ранее новость об обновлении соразмерных кей-каров Suzuki Every, Mazda Scrum и Nissan NV100 Clipper. Внешность этих китайцев это 21-й век, а японцев... Ровно такое же они делали 20 лет назад и 30.

Новые комментарии
