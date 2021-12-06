Кроссовер Hyundai Santa Fe стал шестиместным в 2022 модельном году, есть и другие обновки

Пока новая трехрядная версия доступна только в родной Корее. Кроме того, у местного SUV перетряхнули комплектации: базовая модель стала богаче.

Паркетник Hyundai Santa Fe актуального поколения с заводским индексом TM дебютировал в 2018-м, а уже в середине 2020-го он пережил существенную модернизацию: модели не просто подправили дизайн – ее перевели на другую платформу. Минувший год Санта закончил на домашнем рынке в «плюсе». Согласно статистике самой компании Хёндэ, реализовано 57 578 единиц, что на 28% больше по сравнению с 2019-м. Но в этом году продажи рухнули: с января по октябрь кроссовер разошелся в Корее тиражом 28 400 экземпляров (-40%). Впрочем, не исключено, что тут сыграл свою роль кризис с поставками полупроводников. Как бы то ни было, но Hyundai решила освежить Santa Fe: такой SUV только что представили на родине.

Главное – к пяти- и семиместному вариантам присоединился шестиместный, с двумя отдельными креслами во втором ряду. «Капитанские» сиденья – это опция, она доступна для всех исполнений Santa Fe 2022 модельного года (как и диван на троих). Сами комплектации перетряхнули.

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Так, мультимедиа-система с тачскрином на 10,25 дюйма теперь входит «в базу» бензинового и дизельного кросса (прежде у самых дешевых «традиционных» версий был 8-дюймовый дисплей), еще список стандартного оборудования дополнен датчиком дождя и электроприводом багажной двери. При этом начальная комплектация переименована – отныне это Exclusive, а не Premium. У «средней» и топовой версии названия прежние – Prestige и Calligraphy. В арсенале «престижного» Санты появились системы мониторинга «слепых» зон и предотвращения столкновений сзади, системы безопасного выхода (электроника предупредит о приближающейся машине) и напоминания о забытых на галерке пассажирах. А Santa Fe Calligraphy-2022 по умолчанию имеет «цифровой» ключ и беспроводную зарядку для смартфона.



Техника прежняя, разве что турбодизель 2.2 модернизирован с оглядкой на более жесткие эконормы: если прежде мотор выдавал 202 л.с., то теперь мощность составляет 194 л.с. Также в Корее кроссовер предложен с бензиновой «турбочетверкой» 2.5 (281 л.с.), а у гибридного Санты установка на основе бензинового турбомотора 1.6 (180 л.с.). Привод – передний или полный.



На родине цена Hyundai Santa Fe 2022 модельного года начинается с отметки в 31 560 000 вон, что эквивалентно примерно 1 967 000 рублей по текущему курсу.

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В компании пока не рассказали, появится ли шестиместный кроссовер за пределами Кореи.



На российском рынке нынешний Santa Fe представлен только с полным приводом, у нас паркетник можно купить с «атмосферниками» 2.5 (180 л.с.) и V6 3.5 (249 л.с.), а также с дизелем 2.2 (199 л.с.). Модель доступна с пяти- или семиместным салоном. Цена – от 2 684 000 рублей.