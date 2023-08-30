Кроссовер Jaecoo J7: объявлены технические характеристики и комплектации для России

Новый дочерний бренд Jaecoo (по-русски произносится как «джейку́») китайской компании Chery готовится выйти на российский рынок. Дебютной моделью станет компактный кроссовер Jaecoo J7, его предложат с передним и полным приводом на выбор. Базовое оснащение весьма богатое, так что дешёвым Jaecoo J7 точно не будет.

Мультибрендовая стратегия позволяет компании Chery выполнять KPI по российскому рынку и заполнять пустоты, возникшие после ухода европейских и японских брендов. Марка Jaecoo — одна из самых свежих в обойме Chery, она была запущена весной этого года и позиционируется чуть выше, чем околопремиальная Omoda, но не дотягивает до премиального бренда Exeed. Такое мелкое дробление при общем техническом базисе вызывает известный скепсис у искушённого потребителя, но ведь и концерн Volkswagen, сказать по правде, уже многие годы занимается тем же самым — предлагает одну и ту же технику в «обёртках» разных марок. Разница состоит в том, что у всех марок немецкого концерна есть богатая история, а китайским компаниям приходится создавать свои с чистого листа.

Jaecoo J7 — это разновидность кроссовера Chery Explore 06, только что вышедшего на китайский рынок. Российские продажи Jaecoo J7 начнутся в конце сентября, цены пока не объявлены, но уже ведётся приём предзаказов, а на этой неделе раскрыты технические характеристики и комплектации.



Габаритная длина Jaecoo J7 — 4500 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1680 мм, колёсная база — 2672 мм. Дорожный просвет у переднеприводной версии — 196 мм, у полноприводной — 186 мм. Объём багажника — 412 л, со сложенными сиденьями второго ряда — 1332 л. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — многорычажная.

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Под капотом — поперечно расположенный 1,6-литровый бензиновый турбомотор с заводским индексом SQRF4J16, впрыск — непосредственный, но можно заправляться 92-м бензином. Максимальная отдача — 186 л.с. при 5500 об/мин и 275 Нм при 2000-4000 об/мин. Коробка передач — только 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями).



Привод, как мы уже сказали выше, — передний либо полный, с электронно управляемой муфтой отбора мощности на заднюю ось. Система полного привода у Jaecoo называется ARDIS (All Road Drive Intelligent System), у неё есть семь режимов работы, в том числе для езды по снегу, грязи и песку. Полноприводный Jaecoo J7 разгонятся до 100 км/ч за 8,9 с, переднеприводный — за 9,4 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 180 км/ч.

На старте продаж у Jaecoo J7 будут четыре комплектации на выбор — Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme. В базовую Lifestyle включены фронтальные, боковые и оконные подушки безопасности, обивка салона кожзамом, двухзонный климат-контроль, обогрев передних и задних сидений, обогрев руля и лобового стекла, электропривод регулировок водительского кресла, вентиляция кресла водителя, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, 10,25-дюймовый приборный экран, 13,2-дюймовый мультимедийный экран, аудиосистема с шестью громкоговорителями, беспроводная зарядка для смартфона, пять USB-разъёмов, передние и задние датчики парковки, камеры кругового обзора, система мониторинга слепых зон, система предупреждения о столкновении, электронный ассистент при езде по уклону, электронный ассистент смены полосы, датчики дождя и света, круиз-контроль, полностью светодиодная «оптика», электропривод багажной двери, 18-дюймовые литые колёса.



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В комплектации Ultimate есть все удобства комплектации Lifestyle, а к отличительным особенностям относятся 19-дюймовые колёса, панорамная стеклянная крыша с люком, коленная подушка безопасности для водителя, проекционный экран для водителя, 14,8-дюймовый мультимедийный экран, аудиосистема с восемью громкоговорителями, электропривод регулировок и вентиляция кресла переднего пассажира, адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом, система автоматического аварийного торможения, система распознавания дорожных знаков, система удержания в полосе и другие полезные мелочи.



Комплектации Active и Supreme — это то же самое, что Ultimate и Lifestyle, но в сочетании с полным приводом.



По сути, о Jaecoo J7 для России уже всё известно, кроме цен — их объявят ближе к старту продаж.

