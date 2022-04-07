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  • Кроссовер Kia Telluride обновлён одновременно с Palisade: табло и «внедорожная» версия

Кроссовер Kia Telluride обновлён одновременно с Palisade: табло и «внедорожная» версия

07.04.2022 33 0 0

Оба кросса изменились внешне, и уже точно известно, что у Telluride вдобавок есть обновки внутри. Премьеру модернизированные машины справят через несколько дней.

 

Следом за компанией Hyundai, анонсировавшей рестайлинговый кроссовер Palisade, марка Kia распространила первые эскизы посвежевшего Telluride. Напомним, эти SUV – родственники. Но если Palisade стал по-настоящему глобальной моделью (его продают, в том числе, и в России), то флагман Kia присутствует лишь в Северной Америке и странах Ближнего Востока. К слову, в Штатах Telluride пользуется неплохим спросом: в 2021-м там реализовано 93 705 единиц, что на 25% больше, чем годом ранее.

Обновленный Kia Telluride
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Обновленный Kia Telluride
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Трехрядному кроссоверу Kia достались новые радиаторная решетка и передний бампер, противотуманки выстроились столбиком, а в фарах иные диодные ходовые огни – вместо прямоугольников теперь две вертикальные полоски. Также компания пообещала Telluride «внедорожную» версию X-Pro: аналогичное исполнение имеется, например, у американского Kia Sportage, оно предполагает черные диски и высокопрофильные шины, плюс дополнительный режим движения (но пока непонятно, что именно будет у особой модификации флагмана).

Обновленный Kia Telluride
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Обновленный Kia Telluride
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Hyundai интерьер модернизированного Palisade еще скрывает, а вот Kia показала, что изменилось: в салоне Telluride появилось крупное табло, то есть объединенные между собой «приборка» (скорее всего, виртуальная) и сенсорный дисплей мультимедийной системы.

О технике пока не рассказали. Дореформенный Kia Telluride доступен в США с безальтернативным бензиновым мотором V6 3.8 (295 л.с.), который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Привод – передний или полный.

Дореформенный Kia Telluride
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Дореформенный Kia Telluride
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Дореформенный Kia Telluride
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Дореформенный Kia Telluride
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Рестайлинговые Hyundai Palisade и Kia Telluride представят 13 апреля на автосалоне в Нью-Йорке. О планах расширить географию продаж флагманского SUV в Kia не сообщали.

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