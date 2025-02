Кроссовер Lynk & Co 08 собрался в Европу: объявлена цена

Бренд Lynk & Co уже довольно давно представлен в Европе, однако «старосветская» гамма включает лишь две модели – гибридный кроссовер Lynk & Co 01 и компактный электрический паркетник Lynk & Co 02 (в Китае электрокар продают под индексом Z20). Так вот теперь анонсировано расширение линейки. Летом на европейский рынок выйдет еще один кроссовер – Lynk & Co 08. Ну и напомним, что изначально марка была создана компаниями Geely и Volvo (шведский автопроизводитель в свою очередь принадлежит китайцам). Но в прошлом году фирма Вольво заявила о том, что продаст свою 30-процентную долю в Линке другой «дочке» Geely – компании Zeekr. Всего несколько дней назад сделку успешно закрыли. Хотя шведы все равно приложили руку к созданию «восьмерки», ведь модель не такая уж свежая.

Lynk & Co 08 для Европы 1 / 2 Lynk & Co 08 для Европы 2 / 2

В Китае Lynk & Co 08 дебютировал еще в 2023-м, он представляет собой подзаряжаемый гибрид. В основе кроссовера лежит платформа CMA, которая была создана как раз-таки Volvo: на этой «тележке» построены многие Линки, а также другие модели холдинга Geely Auto. Длина Lynk & Co 08 равна 4820 мм, расстояние между осями – 2848 мм.

Lynk & Co 08 для Европы

Судя по фото, сопровождающим анонс марки, в плане дизайна евроверсия от машины для КНР ничем не отличается. Среди особенностей внешности Lynk & Co 08 – ходовые огни в виде «игреков» (фары расположены ниже), задние фонари с диодными «штрихами» и выдвижные ручки дверей. Сами двери – безрамочные.

Lynk & Co 08 для Европы

В пятиместном салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Сообщается, что европейцам паркетник будет доступен в комплектациях Core и More, но их наполнение еще не раскрыто. В Китае богатым исполнениям «восьмерки» положены обивка кожей Nappa, подогрев, вентиляция и массажер сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Видимо, все это добро будет и у европейского Lynk & Co 08.

Lynk & Co 08 для Китая 1 / 5 Lynk & Co 08 для Китая 2 / 5 Lynk & Co 08 для Китая 3 / 5 Lynk & Co 08 для Китая 4 / 5 Lynk & Co 08 для Китая 5 / 5

О технике модели для Старого Света марка пока не рассказала. В Lynk & Co лишь заявили о том, что только на электротяге паркетник проедет 200 км по циклу WLTP, и что общая дальнобойность составит «более 1100 км». В состав установки Lynk & Co 08 для КНР входит бензиновая турбочетверка 1.5 (163 л.с.) и электромотор мощностью 218 л.с., суммарная отдача системы – 381 л.с. и 615 Нм. Полный привод имеет только топ-версия Halo – у такого кроссовера на задней оси установлен дополнительный электродвигатель, совокупная мощность системы составляет 593 л.с. и 915 Нм. В зависимости от исполнения паркетник комплектуется батарей емкостью 21,2 или примерно 37 кВт*ч.

В Европе уже объявлена стартовая цена Lynk & Co 08 – 52 995 евро (около 4,8 млн рублей по актуальному курсу). Старт продаж намечен на июнь.

На российском рынке марка Lynk & Co официально не представлена, хотя такие планы у Geely были. Тем не менее, у нас можно приобрести модели бренда, включая «восьмерку».