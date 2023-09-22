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  • Кроссовер Mazda CX-3 нового модельного года: планшет побольше и отказ от механики

Кроссовер Mazda CX-3 нового модельного года: планшет побольше и отказ от механики

22.09.2023 47 0 0

Компактная пятидверка также получила новую особую версию, а еще модернизировали дизель.

Паркетник Mazda CX-3 длиной 4,27 метра дебютировал в 2014 году, скромный рестайлинг провели в 2018-м. В 2021-м модель покинула США и Европу, однако в других регионах продажи продолжаются. В конце августа компакт слегка освежили в Таиланде: там модернизация свелась к чуть иному декору, плюс пересмотрели оснащение. А теперь представлен кросс нового модельного года, предназначенный для Японии, и у него свои особенности.

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Так, на родине марки кроссовер Mazda CX-3 обрел новую мультимедийную систему Mazda Connect с планшетом диагональю 8,8 дюйма и расширенными онлайн-возможностями (в Японии раньше был 8-дюймовый; у тайского варианта 7-дюймовый экран). Кстати, аналогичная мультимедиа досталась и местному хэтчбеку Mazda2. Любопытно, что хэтч пережил масштабный рестайлинг еще в начале этого года, однако более крупный дисплей ему отрядили только сейчас.

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Еще у паркетника появилась особая версия Vivid Monotone (серая машина на фото), ее фишки – 18-дюймовые диски оригинального дизайна, черная окантовка радиаторной решетки, аналогичного цвета крыша, передние стойки и верхняя часть дверей. Интерьер такого исполнения тоже сделали темным.

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Есть и техническая обновка: объявлено, что у дизеля Skyactiv-D 1.8 «улучшен» крутящий момент. Но при этом Мазда почему-то не сообщила этот показатель, более того, компания вообще закрыла все технические характеристики модели – даже в каталоге. На дореформенном кроссовере дизель выдавал 116 л.с. и 270 Нм. О модернизации бензинового двигателя японцы не упомянули, стало быть, он прежний: Skyactiv-G 1.5 мощностью 111 л.с. (144 Нм). Версий с механикой больше нет – Mazda CX-3 нового модельного года предложат исключительно с шестиступенчатым автоматом. Привод передний или полный.

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В Японии старт продаж посвежевшего паркетника намечен на февраль 2024-го, но цены уже названы – от 2 279 200 йен, что эквивалентно примерно 1 483 000 рублей по текущему курсу.

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