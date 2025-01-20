Кроссовер Soueast S06, который ждут в России: свежие официальные фото

На некоторых рынках младший паркетник марки Soueast будет доступен как только с ДВС, так и в виде подзаряжаемого гибрида.

Бренд Soueast ныне входит в состав Chery Group, его свежие модели представляют собой автомобили Jetour с другими эмблемами и шильдиками (марка Jetour тоже принадлежит Чери). Актуальная гамма включает три кроссовера: Soueast S06, Soueast S07 и Soueast S09, то есть рестайлинговые Jetour Dashing, Jetour X70 Plus и Jetour X90 Plus соответственно. И если машины Soueast со старшими индексами уже доступны практически во всех странах присутствия марки, включая Россию, то младшая «шестерка» только выходит на мировой рынок. Нет, Soueast S06 и ранее был засвечен на фирменных картинках, но лишь сейчас на глобальном сайте бренда появилась полноценная галерея. Вдобавок там раскрыты характеристики кроссовера. Отметим, речь пока идет именно о «мировой» версии Soueast S06.

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Длина глобального Soueast S06 составляет 4616 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2720 мм. В зависимости от исполнения кроссовер бывает с 18-, 19- или 20-дюймовыми колесами.

Для Soueast S06 заявлены бензиновые турбомоторы 1.5 и 1.6 мощностью 156 и 197 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй сочетается с семиступенчатым «роботом». А еще в некоторых странах предложат подзаряжаемый гибрид S06DM (светлая машина на официальных фото) с установкой на базе турбодвигателя 1.5. Совокупная отдача такого кроссовера – 360 л.с. Предусмотрен ли для модели Soueast S06 полный привод – точно пока неизвестно.

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В списке оборудования самого дешевого исполнения «мирового» паркетника значатся светодиодная оптика, мультимедийная система с экраном диагональю 12,8 дюйма и круиз-контроль. Топ-версия – это электропривод багажной двери, тачскрин мультимедиа на 15,6 дюйма, беспроводная зарядка, подогрев и вентиляция сидений, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Что же касается российского рынка, то до нас Soueast S06 тоже доберется. Однако у нашей версии могут оказаться свои особенности – как в плане техники, так и в плане оснащения. Подробности о предназначенном для России кроссовере раскроют позже.