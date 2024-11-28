Флагманский кроссовер Soueast S09 в России: объявлены цены и комплектации

К старту продаж на российском рынке готовится Soueast S09 — первая модель бренда Soueast, который входит в состав Chery Group. Soueast S09 будет предложен на нашем рынке c двумя бензиновыми двигателями на выбор и с передним либо полным приводом.

В обширной коллекции принадлежащих Chery Group брендов Soueast относится к числу приобретённых, а не созданных внутри компании, историю его происхождения мы рассказывали в сентябре, когда было объявлено об официальном выходе бренда Soueast на российский рынок. Здесь лишь вкратце скажем, что модели Soueast являются клонами другого принадлежащего Chery бренда — Jetour. Поставки, реализацию и продвижение моделей Soueast в России курирует ООО «Джетур Мотор Рус». Российский модельный ряд Soueast первое время будет состоять из трёх разнокалиберных кроссоверов — Soueast S09, Soueast S07 и Soueast S06. Первым в продажу поступит флагманский Soueast S09.

Soueast S09 представляет собой производную от уже хорошо известного в России кроссовера Jetour X90, но дизайн у Soueast S09 более свежий, как у китайского рестайлингового Jetour X90, а не того, который продаётся у нас. Разница особенно хорошо заметна в салоне, где Soueast S09 демонстрирует более современный минималистичный дизайн с двумя раздельными экранами на передней панели и стильный «хрустальный» селектор АКП. В целом Soueast S09 позиционируется чуть выше, чем Jetour X90, стоит подороже и предлагает полный привод, тогда как все версии Jetour X90 только переднеприводные.

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Габаритная длина Soueast S09 — 4858 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1780-1795 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 2850 мм, дорожный просвет — 190 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Салон во всех комплектациях трёхрядный, с посадочной формулой 2+3+2. Объём багажника со всеми задействованными местами составляет скромные 136 л, со сложенной галёркой — 723 л.

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На старте продаж, который состоится в ближайшее время, Soueast S09 будет предложен в трёх комплектациях на выбор — Comfort, Comfort Plus и Premium. Базовая комплектация Comfort стоит 3 599 000 рублей, в ней кроссовер оснащён 1,6-литровым бензиновым турбомотором (190 л.с., 275 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT (с двумя сцеплениями), привод — передний, разгон до 100 км/ч занимает 11 с, максимальная скорость — 190 км/ч.

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Soueast S09 в средней комплектации Comfort Plus тоже переднеприводный, он стоит 3 899 000 рублей и оснащён более тяговитым 2,0-литровым бензиновым турбомотором (197 л.с., 375 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT, первую «сотню» такой кроссовер набирает за 8,5 с, максимальная скорость — 187 км/ч.

Топ-версия Premium за 4 099 000 рублей оснащается тем же 2,0-литровым мотором, что версия Comfort Plus, но в сочетании с 8-ступенчатой гидромеханической АКП и полным приводом с автоматической муфтой отбора мощности на заднюю ось. До 100 км/ч полноприводный Soueast S09 разгоняется за 8,9 с, максимальная скорость — 200 км/ч.

Даже базовая комплектация Comfort имеет довольно богатое оснащение, в него, в частности, входят обивка салона кожзамом, кондиционер, обогрев сидений первого и второго рядов, обогрев руля, 10,25-дюймовый приборный экран, мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном и мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8155, камеры кругового обзора, полка с 50-ваттной беспроводной зарядкой для смартфона, аудиосистема с восемью динамиками, 20-дюймовые литые колёса, рейлинги на крыше и защита двигателя. Топ-версия Premium может похвастать такими удобствами, как отделка салона натуральной кожей, кресла повышенной комфортности, адаптивный круиз-контроль плюс масса других электронных ассистентов водителя, отдельный кондиционер для задней части салона, аудиосистема Sony, панорамная стеклянная крыша и электропривод багажной двери с активацией «пинком» под бампером.

Для сравнения скажем, что родственный Jetour X90 сейчас стоит в России от 3 399 900 до 3 889 900 рублей.