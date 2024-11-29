Кроссовер Soueast S07: объявлены российские цены

Накануне российский офис марки Soueast раскрыл цены флагманского кроссовера S09. А теперь опубликован прайс-лист младшего паркетника S07. Напомним, бренд Soueast (Соуи́с) сейчас входит в состав Chery Group, его свежие модели представляют собой автомобили Jetour с другими эмблемами и шильдиками (марка Jetour тоже принадлежит Чери). В частности, Soueast S09 сделан на базе рестайлингового Jetour X90, а донором для Soueast S07 стал обновленный Jetour X70 Plus. При этом Soueast является самостоятельной маркой с отдельной дилерской сетью.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Длина Soueast S07 равна 4724 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1740 мм, колесная база – 2720 мм. Паспортный дорожный просвет – 190 мм. В России кроссовер по умолчанию семиместный.

На нашем рынке новинка доступна с бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI. У модели две комплектации. В версии Comfort кроссовер бывает как с передним, так и с полным приводом. А вариант Premium – исключительно полноприводный. На Soueast S07 2WD мотор выдает 190 л.с. и 275 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Мощность двигателя Soueast S07 4WD, согласно сайту марки, составляет 186 л.с. (максимальный крутящий момент тот же), таким машинам положен классический восьмиступенчатый автомат.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В список оборудования версии Comfort входят: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, электропривод багажной двери, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев руля и передних сидений (кресла также имеют вентиляцию), объединенные в табло виртуальная приборка и экран мультимедиа, беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и круиз-контроль. Soueast S07 Premium – это 19-дюймовые диски, атмосферная подсветка интерьера, адаптивный «круиз», системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Рекомендованная цена переднеприводного Soueast S07 Comfort – 3 099 000 рублей, полноприводного кроссовера в аналогичной комплектации – 3 199 000 рублей. Топовый Soueast S07 4WD стоит 3 449 000 рублей. При этом уже на старте продаж клиенты могут воспользоваться специальными предложениями.