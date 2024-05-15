Кроссовер Subaru Forester шестого поколения получит американскую прописку

Производство автомобилей японской марки будет налажено на заводе компании, расположенном в штате Индиана, где сейчас выпускаются Legacy, Outback, Ascent и Crosstrek.

Новый Subaru Forester шестой по счёту генерации был представлен в ноябре прошлого года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. В продаже на американском рынке модель появилась в начале прошлого месяца, при этом цены ощутимо возросли. Согласно отчёту японской компании, в апреле результат Forester в США вырос на 85% (до 17 850 экземпляров): такой ажиотаж объясняется в том числе тем, что поклонники модели активно скупают «Лесника» предыдущего поколения.

На фото: Subaru Forester шестого поколения

Актуальные Subaru Forester поступают на американский рынок из Японии, их производство налажено в городе Ота, который расположен в префектуре Гумма. Однако в дальнейшем модель для американского рынка получит «штатную» прописку: в компании рассказали, что выпуск кроссоверов будет налажен на заводе в Лафайетте (штат Индиана, США).



Сейчас с конвейера американской производственной площадки сходит несколько моделей: кроссоверы Outback, Ascent и Crosstrek, а также седан Legacy. При этом от последнего из перечисленных автомобиля производитель решил избавиться из-за слабых продаж (в прошлом месяце было продано 1685 шт., что на 32,4% меньше, чем в апреле 2023-го). Известно, что последний экземпляр Subaru Legacy будет выпущен весной 2025 года.



Место отправленной в отставку четырёхдверки на конвейере займёт «шестой» Subaru Forester. Серийное производство этого кроссовера начнётся в 2026 году. На заводе будет налажен выпуск как варианта с бензиновым мотором (он уже представлен в Штатах), так и версии с гибридной силовой установкой (готовится к презентации).



Напомним, актуальный Subaru Forester на американском рынке доступен с модернизированным бензиновым атмосферником объёмом 2,5 литра. Его отдача составляет 183 л.с., а максимальный крутящий момент – 241 Нм. Этот мотор работает в паре с клиноцепным вариатором Lineatronic, привод только полный. О гибридной версии официальных подробностей пока нет, в Motor1.com считают, что HEV-установкой нового Forester станет разработка другой японской компании – Toyota.

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Согласно официальному сайту бренда, стартовая цена Subaru Forester шестого поколения на американском рынке составляет 29 695 долларов (эквивалентно примерно 2,71 млн рублей по текущему курсу). Какой окажется стоимость гибридной модификации, станет известно позже. Для сравнения, ценник пока ещё присутствующего у дилеров предшественника составляет 27 095 долларов (около 2,47 млн рублей).



Японский производитель пока не торопится выводить свой новый Forester на глобальный рынок. Чтобы поддержать интерес к нынешней версии, производитель в апреле презентовал несколько особых исполнений, которые доступны в Японии и Европе. Напомним, такие кроссоверы отличились только за счёт декора, техника прежняя.