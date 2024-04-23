Subaru «убьёт» седан Legacy, чтобы сосредоточиться на кроссоверах

Производство четырёхдверки японской марки будет завершено весной 2025 года. В компании пообещали не поднимать цены до финала продаж.

Японский производитель начал выпускать Subaru Legacy ещё в 1989 году, за прошедшее время модель успела шесть раз сменить генерацию. При этом автомобиль седьмого поколения, дебютировавший в Чикаго в 2019 году, остался только в Штатах и Канаде, а с других рынков – Японии и Австралии – модель ушла из-за слабых продаж. Очевидно, теперь век Legacy заканчивается: в американском представительстве официально назвали срок завершения производства седана.

На фото: актуальный седан Subaru Legacy

Известно, что последний экземпляр Subaru Legacy сойдёт с конвейера завода в Лафайетте (штат Индиана) весной 2025 года. В компании объяснили своё решение отправить модель в отставку «переходом рынка от легковых автомобилей к внедорожникам и кроссоверам», кроме того, Subaru собирается активнее развивать свою электромобильную линейку.



Конечно, на это решение повлияли и невысокие показатели продаж модели в США. Любопытно, что по итогам 2023 года количество реализованных Subaru Legacy на этом рынке увеличились на 12,9%. Но уже в первом квартале 2024-го результат снизился до менее чем 4,4 тыс. единиц: этот показатель оказался на 13,1% меньше, чем в январе-марте прошлого года.



В американском подразделении Subaru рассказали о том, что совокупные продажи всех поколений Legacy в США на данный момент превысили отметку в 1,3 млн автомобилей. Именно эта модель стала первой, выпущенной Субару в Штатах. После ухода седана на конвейере предприятия в Индиане останутся такие SUV как Outback, Ascent и Crosstrek.

На фото: салон актуального седана Subaru Legacy

Напомним, в основе нынешнего седана лежит модульная платформа SGP (Subaru Global Platform). Американцам Legacy предлагается либо со 185-сильным атмосферником объёмом 2,5 литра, либо с турбочетвёркой объёмом 2,4 литра мощностью 264 л.с. Оба варианта идут в паре с вариатором и оснащаются системой полного привода.



В компании пообещали не поднимать цены на Subaru Legacy до финала продаж. На сегодняшний день за стартовую версию на американском рынке просят не менее 24 895 долларов, что эквивалентно примерно 2,33 млн рублей по текущему курсу. Покупка топовой версии седана обойдётся в 38 195 долларов (около 3,58 млн рублей).



Одной из наиболее популярных моделей японской марки в Штатах является кроссовер Subaru Forester. В конце прошлого года он сменил поколение и теперь базируется на доработанной «тележке» SGP. Эта новинка заметно подросла в габаритах. Продажи модели на американском рынке стартуют уже скоро.