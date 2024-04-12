Глобальный Subaru Forester: спецверсии вместо нового поколения

Особые исполнения пополнили линейку модели как в родной Японии, так и в Европе. Такие машины отличились декором.

В США вот-вот стартуют продажи кроссовера Subaru Forester нового, шестого по счету поколения – там уже объявлены комплектации и цены. Однако выводить «шестой» SUV на другие рынки марка пока не торопится. Ну а для поддержания интереса к предыдущей модели производитель выпускает новые комплектации и спецверсии: практически одновременно особые кроссы представлены в Японии и Германии. Начнем с родины Subaru.

В Японии новое исполнение появилось у «оспортивленного» Forester STI Sport, его назвали Black Interior Selection. Как несложно догадаться, такой кроссовер получил практически полностью черный салон (у «просто» STI Sport темно-серая отделка и бордовые вставки): кресла обиты кожей наппа с серебристой прострочкой, черной кожей отделана и передняя панель. Сама машина может быть окрашена в эксклюзивный цвет Offshore Blue Metallic. Кроме того, список оборудования пополнило салонное зеркало со встроенным экраном.

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Между тем обновка досталась и уже продающимся на родине особым Forester X-Edition и XT-Edition – их палитру цветов кузова пополнил оттенок Geyser Blue, как у американского «внедорожного» Forester Wilderness (этот вариант в новое поколение пока не перешел).



На домашнем рынке Subaru Forester STI Sport Black Interior Selection и XT-Edition доступны с турбомотором 1.8 мощностью 177 л.с. В других версиях модель имеет гибридную установку e-Boxer, в состав которой входят атмосферник 2.0 (145 л.с.) и электромотор (14 л.с.). Все машины имеют вариатор Lineatronic и полный привод. Цена новой модификации – от 3 850 000 йен, что эквивалентно примерно 2 360 000 рублей по текущему курсу.

Subaru Forester XT-Edition

Немцам же доступны две спецверсии. Одна из них – тоже «черная», она называется Edition Black Platinum. Затемнили и салон, и весь внешний декор, включая окантовку стекол. Такой Subaru Forester также имеет оригинальные 18-дюймовые колеса, эмблему с именем спецверсии и особые коврики. Исполнение Edition Black Platinum сделано на базе топовой комплектации, так что в списке оборудования еще значатся кожаная обивка, обогрев руля, подогрев всех сидений, аудиосистема Harman/Kardon и полный набор электронных ассистентов.



Subaru Forester Edition Black Platinum 1 / 6 Subaru Forester Edition Black Platinum 2 / 6 Subaru Forester Edition Black Platinum 3 / 6 Subaru Forester Edition Black Platinum 4 / 6 Subaru Forester Edition Black Platinum 5 / 6 Subaru Forester Edition Black Platinum 6 / 6

Вторая спецверсия уже была в гамме немецкого Forester – в прайс-лист вернули Edition Exclusive Cross. Фишки этого варианта – оранжевые вставки снаружи и внутри. Ну и такой кроссовер тоже лишен хрома. В арсенале Subaru Forester Edition Exclusive Cross значатся водоотталкивающая обивка сидений, мультимедиа-система с навигатором, двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, подогрев передних кресел, камера заднего вида.



Subaru Forester Edition Exclusive Cross 1 / 3 Subaru Forester Edition Exclusive Cross 2 / 3 Subaru Forester Edition Exclusive Cross 3 / 3

В Германии кроссовер имеет бензиновый двигатель 2.0 мощностью 150 л.с. и электромотор на 17 л.с., полный привод идет уже в базе. За Subaru Forester Edition Black Platinum просят минимум 46 450 евро (около 4,67 млн рублей), цена Edition Exclusive Cross – от 44 390 евро (4,46 млн рублей).

