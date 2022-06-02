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  • Кроссовер Toyota RAV4 обрёл новую «внедорожную» версию: не только декор

Кроссовер Toyota RAV4 обрёл новую «внедорожную» версию: не только декор

02.06.2022 917 0 0

Исполнение для вылазок на природу досталось гибридному паркетнику. Такой SUV отличился перенастроенной подвеской. Разумеется, есть и внешние особенности.

 

Обновившийся под конец прошлого года кросс Toyota RAV4 из-за известных событий так и не успел добраться до российского рынка. А вот в других странах посвежевший паркетник уже начал обрастать спецверсиями: в Штатах дебютировал «внедорожный» вариант Woodland Edition. Отметим, у американского RAV4 и прежде были и есть подобные исполнения, но то речь о «традиционных» машинах, тогда как новая «приключенческая» версия впервые сделана для гибрида.

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У RAV4 Hybrid Woodland Edition почернели шильдик с названием модели и расположенная на багажной двери эмблема, аналогичного цвета накладки появились на патрубках выпускной системы. На рейлингах есть поперечины, вдобавок кроссовер получил «бронзовые» диски, внедорожную резину Falken Wildpeak A/T и брызговики. Кузов автомобиля может быть окрашен в черный, голубой или светло-серый цвета. В салоне – оригинальные «всепогодные» коврики, плюс в багажнике имеется розетка.

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А еще особому гибриду перенастроили подвеску – ее доработало тойотовское подразделение TRD (Toyota Racing Development). Американские СМИ пишут, что дорожный просвет больше не стал, но новых настроек вроде бы достаточно для того, чтобы чувствовать себя более уверенно за пределами асфальта.

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Гибридная установка стандартная для RAV4 Hybrid – это система THS II на основе бензинового «атмосферника» 2.5. Вдобавок все гибридные Рафики в Штатах по умолчанию полноприводные, то есть на задней оси установлен дополнительный электродвигатель. Суммарная отдача – 222 л.с.

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У американских дилеров Toyota RAV4 Hybrid Woodland Edition появится осенью, цена еще не объявлена. «Обычный» гибрид стоит от 29 575 долларов (без учета налогов и доставки).

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