Кроссовер Xpeng G7 стал доступен к заказу: богатое оснащение, дешевле Tesla Model Y

В Китае провели премьеру «умного» электрокросса Xpeng. Модель получила стильный дизайн и внушительный список оборудования. На данный момент представлена только заднеприводная версия.

Свой новый электрический паркетник G7 компания Xpeng анонсировала еще в январе, в том же месяце в базу Минпрома КНР внесли сертификат модели. А сегодня на родине состоялась презентация новинки. Одновременно объявлена предварительная стартовая цена, а дилеры начали принимать заказы.

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Xpeng G7 имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру и адаптивную подвеску. Длина кроссовера равна 4892 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1655 мм. То есть новинка крупнее предназначенного для Китая рестайлингового кроссовера Tesla Model Y. Тем не менее именно модель Теслы китайские профильные СМИ считают главным конкурентом «семерки». Размеры Model Y: 4797/1920/1624 мм. Впрочем, колесная база у машин совпадает – 2890 мм.

Заявленный объем багажника Xpeng G7 – внушительные 819 литров. Со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 2277 литров. Под капотом есть дополнительный отсек, но его объем не раскрыли.

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Внешность оформлена в стиле лифтбека Xpeng P7+, который дебютировал в прошлом году. В частности, паркетнику достались аналогичной формы основные фары и похожие задние фонари. Среди других особенностей дизайна электрокросса – стеклянная крыша и выдвижные ручки дверей (двери – безрамочные). Xpeng G7 «стоит» на 20-дюймовых колесах.

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В пятиместном салоне установлены двухспицевый руль и двухэтажный тоннель, по центру красуется планшет мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. Привычной приборки тут нет: Xpeng G7 стал первой моделью марки с новым проекционным дисплеем, разработанным вместе с компанией Huawei. Информация выводится почти на всю площадь лобового стекла. Вдобавок этот дисплей имеет дополненную реальность. Да и вообще, Xpeng G7 обладает искусственным интеллектом.

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В отделке интерьера использованы кожа Nappa и натуральное дерево. На центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки смартфонов, еще одна площадка встроена в откидной подлокотник заднего дивана. Кроме того, у задних седоков есть собственный 8-дюймовый экран мультимедиа – он интегрирован в торцевую часть тоннеля. Для модели также заявлены аудиосистема с 20 динамиками, цифровое зеркало заднего вида, подогрев, вентиляция и массажер кресел. Ну и разумеется, в арсенале Xpeng G7 значится продвинутый автопилот (кроссовер имеет 11 камер и три радара миллиметрового диапазона).

На данный момент кроссовер представлен с единственным 296-сильным электромотором на задней оси. В Xpeng также сообщили, что G7 по умолчанию имеет батарею, благодаря которой он проедет 702 км по циклу CLTC. При этом емкость аккумулятора не назвали. Китайские СМИ пишут, что паркетнику досталась батарея емкостью 80,8 кВт*ч. Позже модель вполне может обзавестись и двухмоторной полноприводной версией.

Стартовая цена Xpeng G7 – 235 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,6 млн рублей по актуальному курсу. Ценник, как мы помним, пока предварительный, а в Китае это обычно означает, что цены реальные будут чуть ниже. Ну и для сравнения, Tesla Model Y китайцам обойдется минимум в 263 500 юаней – это около 2,9 млн рублей.

«Живые» продажи Xpeng G7 начнутся до конца текущего года. Кстати, на этот год у Xpeng запланирована еще одна крупная премьера – скоро дебютирует электроседан P7 второго поколения. Причем седан получил внешность в совершенно новом для компании стиле.