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  • Стильный седан Xpeng P7 второго поколения показал ещё одну фишку на новых фото

Стильный седан Xpeng P7 второго поколения показал ещё одну фишку на новых фото

16.05.2025 472 0 1

Новая китайская четырехдверка готовится к премьере. Модель получила эффектную внешность. Кроме того, у нее, разумеется, есть все самые современные водительские ассистенты.

Компания Xpeng принялась активно пиарить электроседан P7 нового, второго по счету поколения. Следом за первыми изображениями опубликована свежая порция. Причем на одной из картинок видна фишка, которая осталась не замеченной на вчерашних фото. Ну и напомним, что предшественник в строю с 2019 года, в 2023-м электрокар пережил рестайлинг, тогда же на домашнем рынке ему присвоили приставку в виде буквы i. Однако новый седан будут продавать просто как Xpeng P7.

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Та самая фишка – выдвижной спойлер на куцем «хвостике» багажника. Другие особенности внешности – спрятанные в единую узкую плашку фары и монофонарь (при этом спереди и сзади еще имеются дополнительные вертикальные LED-секции), крупные колеса, стеклянная крыша и выдвижные ручки дверей. К слову, у предыдущего Xpeng P7i в Китае за доплату могут быть передние двери, открывающиеся вверх. Но пока неизвестно, оставили ли эту опцию седану нового поколения. Впрочем, даже если и нет, у «второго» P7 и без того эффектный дизайн.

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Интерьер сама марка все еще не продемонстрировала. Однако в Сеть уже выкладывали шпионские снимки тестовых прототипов. Судя по ним, внутри установят гигантский отдельный планшет мультимедиа, тогда как нынешний Xpeng P7i имеет табло, состоящее из двух экранов разного размера. Ну и конечно, новый седан имеет все самые современные водительские ассистенты.

Прежний Xpeng P7i
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Прежний Xpeng P7i
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Прежний Xpeng P7i
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Прежний Xpeng P7i
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По предварительным данным, Xpeng P7 второго поколения построен на платформе с 800-вольтовой электросистемой. Других технических подробностей пока нет. Габариты тоже неизвестны. Длина предыдущей четырехдверки составляет 4888 мм, ширина – 1896 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2998 мм. В Китае Xpeng P7i сегодня доступен с единственным электромотором на задней оси мощностью 276 л.с. и батареей емкостью 86,2 кВт*ч, запас хода – 702 км по циклу CLTC. У электроседана первого поколения еще была двухмоторная полноприводная версия (472 л.с.), но сейчас такой вариант на родине не продают.

Полноценную премьеру новый Xpeng P7 должен справить в ближайшее время. В продажу электроседан, как ожидается, поступит до конца текущего года. Предшественник сейчас стоит от 249 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,8 млн рублей по актуальному курсу.

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